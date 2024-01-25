澎湖四季旅遊亮點啟動 整年都好玩

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）觀光署國家風景區管理處今天舉行「四季旅遊亮點」記者會，介紹整合具代表性的生態旅遊資源、系列活動及經典遊程，讓更多旅客尋覓澎湖新樣貌，整年都好玩。

觀光署長周永暉說，澎湖有獨有的自然景觀、豐富的海洋生態、獨特的玄武岩地質、世界保育瑰寶綠蠵龜、燕鷗生態，還有世界遺產潛力點石滬群及濃厚的濃漁風情、傳統廟宇古厝及軍事古蹟文化，與台灣本島有完全不同的體驗，觀光署希望將澎湖打造成旅遊重要的島嶼，並推向國際，四季主題生態遊程，將成為澎湖旅遊新意象。

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澎管處與澎湖縣政府合作，推出整年都好玩的1日或2日遊程，春季可賞燕鷗，並分北跳島及南跳島行，在盡覽澎湖各式獨特島嶼時，捕捉燕鷗飛翔身影；夏季透過環境教育課程，讓民眾體驗早期先民以石滬捕魚的智慧，並認識吉貝島的石滬文化；秋季可探索澎湖奇特的玄武岩景觀；冬季可體驗澎湖的元宵乞龜文化（提供平安龜供民眾向神明乞求回家，祈願家人整年平安順遂、財運亨通）。

周永暉說，從前都認為澎湖冬季東北季風強，不適合旅遊，但冬季仍可到澎湖享受海鮮美食，因澎湖免稅島，也可在冬季到澎湖享受購買免稅品的樂趣。（編輯：李亨山）1130125