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瘦肉精風波 藍要求陳建仁到立院食安報告

2024/2/7 14:24
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（中央社記者范正祥台北7日電）台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，台中市政府與衛福部啟動雙軌複驗，台中市、衛福部食藥署今天公布均檢出西布特羅。對此，國民黨立法院黨團要求行政院長陳建仁到立法院食安報告。

國民黨團今天於黨團記者室召開「複驗確認驗出瘦肉精！台糖安心豬洗產地？行政院誰要向全國人民負責？」記者會，黨團總召傅崐萁、副書記長羅智強以及立委王鴻薇、葛如鈞出席。

傅崐萁說，台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅風波，肯定台中市長盧秀燕勇於任事，也為她在過程中被網軍側翼攻擊而抱屈。羅智強和葛如鈞表示，還台中市政府公道和清白，前線稽查人員辛勞，謝謝台中市政府。

記者會上，傅崐萁表示，國民黨團正式要求，陳建仁必須公開道歉，而且在2月20日立法院開議之前，陳建仁必須到立法院食安報告，「要先做專案報告，才可以正式開議、上台」。另外，衛福部次長王必勝辭職負責。

傅崐萁說，立委必須徹底執行人民託付的責任，對行政權全面監督，並且為民申冤；在立法院開議之前，陳建仁必須要食安專案報告。

另外，國民黨團書記長洪孟楷今天透過臉書發文，要求行政院公開道歉，王必勝辭職負責。

洪孟楷指出，食藥署也驗出瘦肉精殘留，科學證明以民眾食安優先的台中市政府做對事，驗出瘦肉精依法公布對民眾負責；反觀中央相關部會及台糖第一時間聲明，不是政治操作帶風向，就是推卸責任避重就輕，輕忽食安讓人無法接受。

洪孟楷呼籲，請行政院、衛福部儘速查明禁藥西布特羅是誰在偷用，溯源追蹤嚴查嚴辦，還給民眾真相可以安心吃豬肉。（編輯：蘇志宗）1130207

#洪孟楷
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