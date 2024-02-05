拋國會特偵組遭批 傅崐萁：請綠營勿抹黑抹紅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北5日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁拋出成立國會特偵組，遭民進黨立委批評。傅崐萁今天表示，立法院本就應當監督行政機關，並無擴權之意，請民進黨不要抹黑抹紅，與人民站在對立面。

傅崐萁近日拋出要成立國會特偵組，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，這是堂而皇之在立法院內設立小東廠，可以私設刑堂，這是何等的反民主、無限擴大自己的權力。「傅崐萁過去花蓮王當久了，現在想當立法院的習近平嗎」。

傅崐萁今天透過國會辦公室發布聲明指出，總統蔡英文標榜陽光清廉，上台第一件事卻是廢除特偵組。民進黨執政8年貪污8年，因此恢復特偵組有其必要性，若民進黨執意不肯恢復特偵組，國民黨將優先推動國會改革等相關法案，回應民意，讓貪污腐敗無所遁形。

傅崐萁表示，國會改革刻不容緩，為了回應民意的期待及訴求，國民黨團要求，未來立法院必須增加聽證權、調查權、監督獨立機關人事任免、藐視國會罪及偽證罪等國會改革相關法案，增加立委對於執政黨的監督能力，避免行政機關有恃無恐。

傅崐萁指出，在他提出國會特偵組構想後，民進黨立委竟扣帽子稱「立法院習近平」。立法院本就應當監督行政機關，因此並無擴權之意，請民進黨不要抹黑抹紅，與人民站在對立面。

傅崐萁表示，擔任過檢察官的國民黨立委吳宗憲表示，過去特偵組不分藍綠，偵辦多件大案，包括國務機要費案、扁家洗錢案、二次金改貪污案、高院多名法官收賄案等，特偵組熄燈迄今7年多的時間內，檢方再無能力辦過一件動搖國本的大案。

傅崐萁指出，回想疫苗採購、缺蛋進口，再看看綠能光電等弊案，捫心自問，特偵組，有沒有存在的必要。

傅崐萁表示，監督政府不僅僅是在野黨的責任，執政黨的立委也責無旁貸，一旦「國會陽光法案」通過，全民都是特偵組成員，每名立委都是特偵組悍將，包含民進黨立委。（編輯：蘇志宗）1130205