傅崐萁：立院正副院長選舉 票票入匭絕對不會少一票

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（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北1日電）立法院第11屆立委今天報到，對於立法院正、副院長選舉，國民黨立法院黨團總召傅崐萁受訪時表示，國民黨深具信心，今天票票入匭，絕對不會少一票。

第11屆立委今天報到、宣誓就職，也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。

各黨在新國會的席次，國民黨加上無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。

對於立法院正、副院長選舉，國民黨推出不分區立委韓國瑜、立委江啟臣角逐，民進黨則是由不分區立委游錫堃、立委蔡其昌參戰，爭取立法院長、副院長連任。民眾黨團則一致決議推舉不分區立委黃珊珊角逐立法院長。

對於立法院正、副院長選舉是否有信心，傅崐萁受訪說，今天陽光普照、氣候宜人，新國會今天誕生，也會有新的國會領袖，過去所有國會的弊病都會在這一屆的新國會中，正式大刀闊斧改革，成為一個真正有尊嚴的國會，也會讓所有國家的陰暗面，讓人民全面了解真相。

傅崐萁指出，今天的立法院正、副院長選舉，國民黨深具信心，因為這是國會尊嚴，更是每名黨員的榮耀，也會選出人民所需要的國會議長、副議長，全面推動國會改革，而有健全的國會才會有陽光的國家，「我們今天票票入匭，絕對不會少一票」。

至於未來面對民進黨立法院黨團總召柯建銘、台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌，要怎麼應戰。傅崐萁說，人民所需要的法案、需要的改革，會一一推動，不會阻擾，一定會把最強大的新民意展現、把國會還給人民。（編輯：蘇志宗）1130201