黃珊珊選立院龍頭 傅崐萁：樂見民眾黨一起監督政府

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（中央社記者王承中台北31日電）民眾黨立法院黨團推舉不分區立委當選人黃珊珊角逐立法院長。新任國民黨團總召傅崐萁今天表示，欣然看到民眾黨願意選擇跟人民站在一起監督政府，不會去當小綠。期待也樂見有兩個強大的在野黨，一同制衡民進黨。

立法院長選舉，台灣民眾黨立法院黨團決議投給民眾黨不分區立委當選人黃珊珊。民進黨團總召柯建銘今天受訪表示，這是保送代表國民黨角逐立法院長的不分區立委當選人韓國瑜，沆瀣一氣、共同沉淪。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天接受網路節目「觀點芹爆戰」專訪時表示，民眾黨今天讓大家看到願意挺身而出，做一個忠誠的反對黨。今年大選有800萬的民意要下架民進黨，要如何成為監督民進黨政府最強大的力量，今天欣然看到民眾黨願意選擇跟人民站在一起監督政府，不會去當小綠。

傅崐萁指出，如果民眾黨支持代表民進黨爭取連任的立法院長游錫堃，就真的會變成小綠，而且標籤永遠撕不掉，未來對民眾黨的發展會有非常不利的影響。

傅崐萁表示，今天民眾黨決定自推人選，走自己的路，做一個有別於其他的政黨，而且落實全面監督民進黨政府，這是可喜可賀。

傅崐萁指出，國民黨也絕對是團結的政黨，黨籍立委的選票絕對會票票入匭。明天投票過程中，會讓全國人民看到，國民黨不只是團結，還要讓黨團成員擁有光榮感，也要讓全民了解國會的尊嚴，大家都可以看到國民黨是如何投票，務必票票入匭。

傅崐萁表示，民眾黨今天願意選擇站在人民的立場監督民進黨政府，即將有新國會要誕生，這個國會將有足夠的力量跟民進黨抗衡，包括國會改革等，會全力去做。

對於新任民眾黨團總召黃國昌表示，如果明天立法院長選舉第一輪投票沒能產生新任國會議長，民眾黨團8名成員將不會參與第二輪投票。

傅崐萁表示，這是非常理智的判斷，就是堅持民眾黨只投民眾黨，他認為民眾黨可以走出自己不同於一般的風格，期待也樂見有兩個強大的在野黨，一同制衡民進黨。

另外，傅崐萁今天在接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，要讓民眾黨8席立委得到其他105席立委的尊重，要讓席席等值，未來不管是委員會安排或召委席次上，願展開雙臂跟民眾黨一起協商，讓民眾黨適才適所到各委員會發揮。

傅崐萁說，任何可能都會有，召委當然可以合作，當然有可能出現民眾黨的召委，國民黨團內部可以溝通。（編輯：蘇志宗）1130131