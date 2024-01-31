更多編輯台推薦新聞：
民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

立院龍頭選舉 民眾黨團進團出投給黃珊珊

2024/1/31 09:59（1/31 10:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨主席柯文哲（中）31日帶領8位不分區立委當選人黃珊珊（右3）、黃國昌（右4）、陳昭姿（左4）等人舉行記者會。（圖取自民眾之聲YouTube頻道網頁youtube.com）
民眾黨主席柯文哲（中）31日帶領8位不分區立委當選人黃珊珊（右3）、黃國昌（右4）、陳昭姿（左4）等人舉行記者會。（圖取自民眾之聲YouTube頻道網頁youtube.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北31日電）民眾黨關鍵8席立委牽動立法院正副院長選舉結果。新任民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團經過8人討論，一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。如果第一輪沒能產生新任國會議長，民眾黨團8位成員將不會參與第二輪投票。

黃國昌表示，第一輪投票若能順利產生國會議長，這是台灣社會之福；若不幸沒能產生新任國會議長，民眾黨團8位成員將不會參與第二輪投票。

新國會3黨不過半，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，而「韓江配」與「游昌配」29日相繼拜會民眾黨8位不分區立委當選人爭取支持。

民眾黨主席柯文哲今天帶領8位不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷舉行記者會，宣示新會期任務，除了公布黨團三長，也說明立法院長選舉投票意向。

民眾黨團新會期三長，由黃國昌擔任總召、黃珊珊擔任副總召、陳昭姿為幹事長。

黃國昌表示，有關外界關注的立法院長正副院長選舉，民眾黨團經過8位準立委討論，一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。

黃國昌表示，民眾黨希望實現柯文哲宣示的價值，讓台灣政黨和解、社會和諧，必須將國家利益置於政黨和個人利益之上。（編輯：張良知）1130131

影片來源：民眾之聲
#民眾黨
延伸閱讀
傳5位中央委員請辭 民眾黨：31日開會了解狀況民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？QA一次看新竹市府再走1人 徐千晴證實2月回民眾黨任職
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
傳5位中央委員請辭 民眾黨：31日開會了解狀況
172.30.142.21