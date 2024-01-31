立院龍頭選舉 民眾黨團進團出投給黃珊珊

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（中央社記者郭建伸台北31日電）民眾黨關鍵8席立委牽動立法院正副院長選舉結果。新任民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團經過8人討論，一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。如果第一輪沒能產生新任國會議長，民眾黨團8位成員將不會參與第二輪投票。

黃國昌表示，第一輪投票若能順利產生國會議長，這是台灣社會之福；若不幸沒能產生新任國會議長，民眾黨團8位成員將不會參與第二輪投票。

新國會3黨不過半，民進黨推立法院長游錫堃、副院長蔡其昌續任，國民黨決定由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長，而「韓江配」與「游昌配」29日相繼拜會民眾黨8位不分區立委當選人爭取支持。

民眾黨主席柯文哲今天帶領8位不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷舉行記者會，宣示新會期任務，除了公布黨團三長，也說明立法院長選舉投票意向。

民眾黨團新會期三長，由黃國昌擔任總召、黃珊珊擔任副總召、陳昭姿為幹事長。

黃國昌表示，有關外界關注的立法院長正副院長選舉，民眾黨團經過8位準立委討論，一致決議推舉黃珊珊角逐立法院長。

黃國昌表示，民眾黨希望實現柯文哲宣示的價值，讓台灣政黨和解、社會和諧，必須將國家利益置於政黨和個人利益之上。（編輯：張良知）1130131