傳5位中央委員請辭 民眾黨：31日開會了解狀況

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（中央社記者郭建伸台北30日電）媒體報導，民眾黨5位中央委員傳出請辭，且秘書長一職擬由柯辦主任周榆修接任。民眾黨發言人李頂立受訪表示，31日召開中央委員會才會比較了解狀況，若通過決議，黨部將正式對外公告。

三立新聞今天報導，民眾黨5位中央委員咼昇華、范姜奕凱、林冠廷、陳祥麟、張昕華已遞出辭呈，其中有人透過文字表示，指以往中央委員會議資料常是接近會議時才給，很難發揮議論功能，且選舉期間主席行程繁忙，票選中央委員沒有許多與主席面對面溝通討論機會，選舉底定後有調整改善空間。

一位不願具名的中央委員表示，選舉結束完成階段性任務，本來就打算選舉後離開中央委員的位置，因此主動遞出辭呈。該位中央委員表示，他是向秘書處請辭，目前沒收到慰留，但得到回覆希望再緩緩。

對於傳出5位中央委員請辭，李頂立表示，由於明天中午將召開中央委員會，屆時才比較清楚後續狀況；依據黨章，中央委員請辭或因故無法執行職權時，由候補人選依次遞補，一旦票選中央委員有缺額，將從候補中央委員依序遞補。

此外，鏡週刊也報導，民眾黨秘書長可望由柯辦主任周榆修接任，未來可能增設新聞部及政策部門。

李頂立表示，31日中央委員會將優先討論秘書長一職，若通過決議，將正式對外公告。（編輯：林興盟）1130130