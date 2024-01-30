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竹市府再走1人 徐千晴證實2月回民眾黨任職

2024/1/30 20:55
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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）新竹市府發言人徐千晴今天向中央社記者表示，2月1日將回到民眾黨中央黨部，離開竹市府。有議員建議，盼未來新的發言人能更穩重、更熟悉媒體環境。

新竹市府再傳人事異動，繼去年副市長蔡麗清辭職、前文化局長錢康明等人離職，上週工務處、勞工處、文化局等單位主管異動後，今天又傳出市府發言人徐千晴將離職。

竹市府今晚提供文字向中央社記者說明，「徐千晴發言人因生涯規劃將歸建民眾黨中央黨部，市府對此由衷表達祝福，除市府行政處將持續協助媒體業務，相關媒體公關事務人才已有規劃，將無縫接軌，為新竹市政一起努力打拼。」

徐千晴今晚接受中央社記者電訪表示，明天是她最後1天在竹市府上班，2月1日將回到民眾黨中央黨部工作，這段時間在竹市府，更了解行政機關工作內容，未來將回到民眾黨中央，蹲點雙北地區持續歷練。

徐千晴原為民眾黨發言人，前年被民眾黨指派為新竹市長高虹安助選，但去年9月對1名記者回覆「今天問幾題了」等語，引發記者不滿，她事發隔日於媒體鏡頭前鞠躬致歉。此後，徐千晴代表新竹市府的相關發言次數銳減。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，徐千晴去年9月發生對媒體發言不當，未有其他令人印象深刻的亮眼成績，盼未來市府發言人應更謙卑。

國民黨新竹市議員吳旭豐說，徐千晴發生對媒體發言不當的事件後，就鮮少看到徐千晴公開對媒體發言，盼未來市府發言人能更穩重，也更熟悉媒體生態。（編輯：林恕暉）1130130

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