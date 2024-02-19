民眾黨發言人楊寶楨落淚談離職 駁內鬥感謝柯文哲栽培

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（中央社記者陳俊華台北19日電）民眾黨發言人楊寶楨今天表示，已辭去發言人、黨團副主任，要先休息、規劃再進修碩士，做出這個決定掙扎很久，要感謝民眾黨主席柯文哲栽培，並一度哽咽到無法言語，她也強調沒有內鬥。

楊寶楨下午受訪時表示，已經辭去民眾黨發言人、民眾黨團副主任這兩個職務，但沒有退黨、還是民眾黨員，做出這個決定，她掙扎很久。媒體詢問，是否有受委屈，楊寶楨哽咽地說，外界有很多揣測，但沒有內鬥。

楊寶楨指出，2019年民眾黨創黨時她就加入，並參選過市議員、輔選總統大選，4年多來都沒有休息，前陣子就在思考什麼時候可以停下來，她要感謝陳智菡接下民眾黨團主任，可以接手文宣工作，讓她很安心、放下心中大石頭。

楊寶楨提到，之後會先休息、沉澱一陣子，多陪家人，也規劃要再進修攻讀碩士，至於未來要不要參選，她也有向柯文哲表達，如果黨內有人願意經營松山、信義選區，歡迎大家先去經營，「不用太考慮我」。

楊寶楨談及，挑在今天離職，是因為明天立法院就要開議，如果今天不離職，屆時會在新會期途中才離開，她覺得更不好，打擾黨團運作。至於柯文哲是否慰留，她回應，柯文哲有問她要不要聊聊、想一下，但她明確表達希望休息一陣子。

楊寶楨表示，未來會不會繼續從政或是轉入其他產業，至今沒有明確想法，只想先暫停下來，她也否認有其他政黨與她接觸，她從政的階段性任務是看到三黨不過半，已經達成了，未來也希望能看到政黨和解。

楊寶楨也強調，「內鬥是真的沒有」，離職一定會不捨，很多支持者也覺得訝異、無法接受，4年有很多回憶，這個決定非常不容易，不管未來會不會再回來，「真的非常感謝柯主席」，說到這裡楊寶楨一度哭到無法言語，也謝謝民眾黨的栽培，當時她是一張白紙，民眾黨卻信任她，並讓她直接擔任發言人。

媒體詢問，楊寶楨和陳智菡都是美女發言人，網友卻認為柯文哲對兩人差別待遇，楊寶楨回應，外界評論她都尊重，黨內幕僚、民代都很優秀、也很專業，沒有所謂偏袒，她要明確澄清，沒有這樣的事情。（編輯：張若瑤）1130219