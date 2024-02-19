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首頁 / 政治

楊寶楨請辭民眾黨發言人 陳智菡駁內鬥傳聞

2024/2/19 13:10（2/19 13:38 更新）
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民眾黨發言人楊寶楨傳出請辭。（中央社檔案照片）
民眾黨發言人楊寶楨傳出請辭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北19日電）民眾黨發言人楊寶楨傳出請辭，今天下午將舉行記者會說明；民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，楊寶楨工作辛苦，1年多沒有好好休息，選後有新的想法與人生規劃，期待楊寶楨休息後可以回到團隊。

民眾黨發言人、民眾黨團副主任楊寶楨傳出請辭雙職位。陳智菡上午受訪時表示，楊寶楨工作一直非常辛苦，長期負責立法院的新聞、文宣工作，約有1年多沒有好好休息，在大選過後楊寶楨有些新的想法與人生規劃，因此提出希望能放下工作、好好休息一陣子，民眾黨主席柯文哲表示了解，幹部也都充分理解楊寶楨的決定。

至於是否有內鬥狀況，陳智菡說，這很容易遭人見縫插針，楊寶楨選完議員後又投入大選工作，且長期沒有代班人，身心都滿疲憊，大選結束後楊寶楨就已經有些想法，而楊寶楨接任黨團主任是更後面的事，這兩件事有時間上的先後順序。

陳智菡表示，她和楊寶楨配合得非常好，但每個人有自己的人生規劃與想法，作為曾經的夥伴都會祝福，也期待楊寶楨休息完之後可以回到團隊。（編輯：翟思嘉）1130219

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