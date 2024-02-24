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反駁寄生國會質疑 柯文哲：是國會寄生我

2024/2/24 09:23
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（中央社記者郭建伸台北24日電）民眾黨主席柯文哲近來頻繁出席立法院黨團會議，外界質疑有如「寄生國會」。柯文哲反駁指出，黨團的薪水不夠雇用黨團助理，現在是中央黨部出錢請助理去黨團上班，不是寄生國會，「是國會寄生我」。

柯文哲今天挑戰騎單車「一日北高」，有別以往柯文哲獨自全程騎完，今年將採黨公職接棒形式。根據主辦單位規劃的「一日北高」路線，今天清晨6時從台北關渡宮出發，沿途經過新北林口、新竹香山、彰化芳苑、雲林麥寮、嘉義布袋等地，車隊預計25日凌晨1時40分抵達高雄大義國中。

柯文哲在車隊出發前接受訪問，媒體詢問有無做好保暖措施。柯文哲說，這個溫度剛剛好，因為騎車會發熱，太冷太熱都不行。

談及明年是否還會挑戰一日北高，柯文哲說，有能力騎就騎，但他也想到新的口號，「一個人騎得快，一群人騎得遠」，那麼長的距離用接力賽還比較容易。但他也坦言，今天騎到彰化，體力大概就達到極限。

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柯文哲近來每週都出席2次立院黨團會議，外界質疑有如寄生國會。柯文哲回覆記者相關詢問時表示，民眾黨立委席次變多、黨團變大後，黨團的薪水不夠雇用黨團助理，現在是中央黨部出錢請助理去黨團上班，不是寄生國會，「是國會寄生我」。

至於台北市慶城街和興安街交叉路口一處工地23日坍陷，柯文哲表示，台北本來就是地層下陷潛勢區，工務局網站可以看到有好幾個地層下陷潛勢區。有關責任歸屬，柯文哲說，政府做得地圖已經相當完整，要事先知道哪些地方屬於高危險區，並做必要措施。（編輯：郭無患）1130224

#中央黨部
#台北市
#民眾黨
#柯文哲
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