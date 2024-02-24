召委選舉藍白是否合作 洪孟楷：當仁不讓不需禮讓

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）立法院29日舉行8個常設委員會的召委選舉，對於國民黨團與民眾黨團是否合作，國民黨團書記長洪孟楷今天表示，當仁不讓，他認為召委不需禮讓，但可以適時採納各委員的意見來排議程。

第11屆立法院第1會期20日開議，根據規劃，29日舉行8個常設委員會的召委選舉。在此之前，藍白立法院黨團三長與民眾黨主席柯文哲22日在立法院康園餐廳餐敘，雙方是否可能在召委選舉合作，引起關注。

藍營人士分析，目前有禮讓空間的委員會，包括司法法制與衛環委員會。在司法法制委員會的部分，由於藍白雙方都對國會改革提出看法，若能由民眾黨立委黃國昌擔任召委，除釋出合作的善意，也有機會加大改革力道；至於在衛環委員會的部分，民眾黨立委陳昭姿來自醫界，會是適合的人選。

不過，在國民黨團內部，多數立委抱持保留態度。洪孟楷今天透過臉書表示，外界對於後續立法院委員會召委到底會不會藍白合作，禮讓其中1、2席召委給民眾黨，原則上在週末的黨團共識營就會討論。

洪孟楷指出，如果問他個人的意見，他會說當仁不讓，召委不需要禮讓，但可以適時採納各委員的意見來排議程。

他進一步說，尤其是重大的法案審議，包括吹哨者保護法、不在籍投票、人工生殖法等相關法案審查，早日排審、早日討論、早日要求行政院提出對應版本，共同推動往進步的修法邁進。台灣人民給54席立法委員主流民意，要引領民意、回應民意、符合民意，這才是現在應該做的事。

洪孟楷也說，這次8個委員會國民黨團都有老幹新枝，每個委員會都有專業、有論述、有能力的委員在其中，也不只一位表達有意擔任召委，既然黨內就已經有召委人選，實在沒理由自己不主動承擔。

洪孟楷說，國民黨團8席的召委，未來可以往3個方向來做，包括優先排審眾人所關心的法案，加速立法進程；與民眾黨委員保持良性互動，臨時提案依專業判斷可互相簽署，共同監督執政黨政府；以及遇重大社會關注議題，可隨時溝通變更議程，邀相關部會首長親自到委員會報告說明，給民眾清楚交代。

洪孟楷表示，有理念、主張，才能夠爭取大家的支持，國民黨團應該提出自己的論點，爭取更多的支持，而不是把民眾給予的話語權拱手讓人，「當仁不讓，國民黨也不該再溫良恭儉讓」。他尊重最終黨團大會所做出的共識決，但保持良好互動、有主體性，這是他對召委選舉的想法。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130224