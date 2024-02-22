藍白黨團餐敘 傅崐萁：感受到柯文哲與民眾黨誠意

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（中央社記者郭建伸、王承中台北22日電）藍白立法院黨團三長與民眾黨主席柯文哲今晚在立法院康園餐廳餐敘，過程氣氛融洽，由於席間小酌，柯文哲等人走出餐廳還有些微醺泛紅。柯文哲說，今天主要是先建立溝通管道，有事情就直接溝通就好。

國民黨團總召傅崐萁指出，今天是很好的開始，感受到柯文哲及民眾黨的誠意，大家的目標一致，讓台灣更好，一起來加油。這不是第一次，也不會是最後一次，未來會持續來往，為台灣好，一起同心努力。

國民黨團與民眾黨團三長今晚在立法院康園餐廳餐敘，與會者包含國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘，民眾黨部分則有黨主席柯文哲、黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊及幹事長吳春城。

據了解，今晚餐敘含包廂價格約為新台幣1萬3000多元，國民黨團與民眾黨團各出一半，菜色有魚、肉、蝦等，且為提前慶祝元宵節，餐廳還備有酒釀湯圓。

雙方餐敘約從晚上7時開始，直到晚上8時15分，柯文哲與傅崐萁才一同離開餐廳。由於席間飲酒交談，柯文哲、黃國昌、林思銘臉光泛紅微醺。

媒體詢問今晚飯局是否觸及合作法案。柯文哲表示，要談論的事情太多，今天主要先建立溝通管道，有事情就直接溝通就好，大家的想法都一樣，讓台灣可以往前進，這樣就好。他笑說，要不是為了讓媒體早一點下班，「我們還繼續在喝」。

媒體詢問，今晚飯局是否觸及29日委員會召委選舉。柯文哲搖頭說，完全沒有談到。

媒體詢問，未來這樣的溝通是否成為常態。柯文哲表示，除了正式溝通，也可以打電話，或甚至到辦公室坐下來討論，沒有那麼嚴肅。

傅崐萁表示，柯文哲有非常大的善意，畢竟要讓台灣好、兩岸和平，為台灣做更多的事情，大家必須同心協力，讓過去民進黨執政的劣跡斑斑攤在陽光下，這是民間期盼。他說，在野黨監督政府是天職，更應該密切合作，任何事情都可以談，一起做福國利民的事情。

傅崐萁指出，立法院第一次三黨不過半，終於可以推動大事，讓台灣能夠真的成為民主的國家，一切陽光透明，就會在這屆立法院來推動。

此外，行政院會今天通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，未來有公投投票權者可在60天前申請移轉投票。對此，柯文哲表示，如果國家完全E化，用手機就可以投票，其實這也不難，愛沙尼亞早就行之多年。

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傅崐萁表示，行政院現在突然通過公投不在籍投票，趕快來敷衍民眾，因為民進黨知道即將面臨全面的改革，所以有些事情，故意排在前面當作遮羞布。他說，不在籍投票不要只做半套，應該所有的選舉都能適用。

對於召委選舉是否禮讓民眾黨，傅崐萁表示，國民黨是百年大黨，是格局恢宏的政黨，會以更高的視野，更寬廣的格局，跟所有的在野黨同心協力，才能制衡民進黨，大家拭目以待。（編輯：林興盟）1130222