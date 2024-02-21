金廈海域爭端 陳建仁籲兩岸互助合作確保人民福祉

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（中央社記者劉千綾台北21日電）兩岸情勢因金廈海域爭端升溫，行政院長陳建仁表示，海巡署等相關單位在第一時間即掌握情況，向外界說明並未隱瞞，盼真相在司法調查下儘快水落石出；他呼籲，兩岸交流應健康有序、理性平等、互相尊重，雙方互助合作才能確保人民福祉。

中國大陸1艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死，中國海警18日宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動，金門「金廈遊輪」19日下午遭中國海警強制登船臨檢。

陳建仁今天出席「第27屆國家品質獎頒獎典禮」會前受訪表示，此意外事件不幸發生後，海委會、海巡署等相關部會在第一時間即掌握情況、向外界說明，並未有所隱瞞。

陳建仁說，為保障漁民權利及海巡人員安全，若有設備需求，會積極提供協助；另也要求相關單位配合檢調偵辦，希望真相在司法調查下儘早水落石出；他強調，希望兩岸交流健康有序、理性平等、互相尊重，只有雙方互助合作，才能確保兩岸人民福祉。

台糖豬肉片檢出瘦肉精風波，陳建仁表示，對於立法院要求的食安專報，相關部會已經準備好，尊重立法院朝野黨團對於議程的安排。

陳建仁指出，政府對食安把關是全年不休，相關單位一再了解真相、進行檢驗，中央和地方合計至今已有884件檢體送驗，全數為零檢出，相當安全。

陳建仁表示，由衛福部推動的專家委員會已經召開，台中市政府也認定此為單一事件，看法與中央一致，呼籲外界放心，此非系統性的食安問題；且這8年來透過推動「食安五環」，在精進食安議題方面已進步許多。

至於國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天召開記者會，質疑蘇花安（台9線蘇花公路安全提升計畫）遭延宕。陳建仁指出，蘇花安由環境部進行環境影響評估，學者專家1月時已到現場勘查，2月20日召開第1次委員會，已要求公路局根據專家意見修正、儘速推動，讓花蓮鄉親有一條安全回家的路。（編輯：翟思嘉）1130221