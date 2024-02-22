陳建仁：各國信賴印度移工 盼有心人士勿污名化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北22日電）台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），行政院長陳建仁今天說，台灣因產業缺工，需要增加移工來源國維持台灣競爭力，且印度移工廣受各國信賴，盼有心人士勿污名化，勞動部也應持續澄清。

勞動部日前宣布，台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），雙方後續將依程序完成換文，並儘速召開工作層級會議，討論未來開放行業及數額、移工來源地區、聘僱資格及招募方式等細節。

行政院發言人林子倫主持行政院會後記者會時轉述，陳建仁針對台印勞務MOU表示，因少子化，台灣產業有缺工現象，需要補充更多移工來源國，這次台印簽署MOU，為台灣增加優質移工來源國，多一個選擇機會，也能繼續維持台灣競爭力，且從國際現況來看，印度移工廣受各國信賴，德國、義大利、中東都有引進，日本、韓國也都已經簽署MOU或是洽談中。

陳建仁說，未來若要引進印度移工，相關引進行業別以及數額都會因應台灣產業需求，由台灣方面決定。

他表示，部分媒體及有心人士污名化世界所依賴的印度移工，對印度民眾不公平，也會造成世界對台灣的誤解，令人遺憾；且就他經驗來看，中央研究院有1000名博士後人員，當中約有200名是印度人，新創產業也有很多印度裔，希望有心人士停止相關作為，並請勞動部持續澄清錯誤訊息。（編輯：蘇志宗）1130222