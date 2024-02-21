韓國瑜22日召集朝野協商 藍綠盼23日食安專報

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（中央社記者王承中、王揚宇台北21日電）立法院長韓國瑜將於明天召集朝野黨團協商，國民黨團今天表示，期盼各黨團同意23日進行食安專報。民進黨團指出，期盼能朝23日召開專案報告的方向進行。民眾黨團則說，將準時出席明天的朝野協商。

國民黨立法院黨團、民進黨立法院黨團籲朝野協商，23日邀請行政院長陳建仁進行食安專報，而民眾黨立法院黨團提案建請21日加開院會，邀陳建仁進行食安專報，立法院長韓國瑜在20日院會中裁示，將擇期召開朝野協商。

國民黨團今天發表聲明指出，立法院議事處已於今天通知國民黨黨團，確認於22日下午4時，韓國瑜將召集朝野黨團協商。

國民黨團表示，國民黨團立場始終都跟台灣全民站在一起，深知食安重於一切。國民黨立委也隨時準備好做食安總檢討的質詢，要求行政部門謙卑面對民意。

國民黨團指出，明天下午朝野協商，期盼朝野黨團以人民需求為先，同意23日專案報告，讓民進黨政府能直接面對，清楚說明以讓民眾安心。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，「我們也收到協商通知了」，而且韓國瑜有提早通知也是合法程序，民進黨團一定配合也絕對可以因應，更何況食安議題自始自終就是民進黨最急切、全力促成的事情，「我們會從第一分鐘，努力到最後一分鐘」。

吳思瑤說，期盼能朝23日召開專案報告的方向進行，也希望22日的協商能夠順利，不要再破局，大家都在看誰在杯葛、搗亂，一切按部就班、按表操課，不要再特立獨行、化簡為繁。

民眾黨團總召黃國昌則透過新聞稿表示，民眾黨團的態度始終是支持邀請行政院至立法院針對民眾高度重視的食安議題進行專案報告，只是同時希望能在不影響及不延宕原本排定的議程情況下加開院會。

黃國昌指出，非常遺憾，20日院會的加開院會提案雖獲國民黨黨團支持，卻仍遭民進黨黨團拉協商，顯然民進黨團對食安專報的態度，與陳建仁向媒體表示的「尊重立法院的職權行使，安排他什麼時候報告，他一定很樂意跟國人報告政府在食安部分所做的努力」有所迥異。

黃國昌表示，民眾黨團稍早已接獲議事處通知韓國瑜將於明天召集協商，民眾黨團協商代表將準時出席，希望其他兩大黨團亦能出席。（編輯：翟思嘉）1130221