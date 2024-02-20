民進黨團幹部未現身 黃國昌召集食安專報協商破局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、王揚宇台北20日電）民眾黨團總召黃國昌今天針對21日加開院會提案召集協商，但民進黨團未派員出席，最後僅國民黨團、民眾黨團代表簽協商結論，協商形同破局。黃國昌會後受訪呼籲，請立法院長韓國瑜儘速召集協商。

未出席協商的民進黨團幹事長吳思瑤在臉書表示，民眾黨團在下午約3時36分發給民進黨團下午4時30分的開會通知，「搞什麼啊，從來沒有一個小時內召開協商的，以為大家英英美代子啊？」連韓國瑜主持的協商都在2天至3天前通知，讓各黨團好因應配合協商時間，「黃國昌比院長更大？叫大家1小時內向民眾黨報到？」

立法院朝野黨團昨天協商是否在今天院會邀請陳建仁就食安進行專案報告，後因民眾黨團主張明天（21日）加開院會，導致協商破局。

民眾黨今天則在院會提案，要求立法院明天加開院會邀請行政院長陳建仁赴立院進行食安專案報告，並提案要求逕付二讀。下午2時，立法院議事處發文請民眾黨團召集協商，民眾黨團遂於下午4時30分召集協商，並由黃國昌擔任會議主持人。

下午朝野協商開始後，現場未見民進黨團幹部，僅有黃國昌和國民黨團書記長洪孟楷、民眾黨團幹事長吳春城。過程中，黃國昌請黨團助理聯繫民進黨團，還喊出休息5分鐘等待，不過民進黨團仍未派代表現身。

朝野協商現場雖擬具結論文字，提到21日加開院會邀請陳建仁進行食安專案報告，但僅有洪孟楷、吳春城簽名。黃國昌表示，協商結論將送交民進黨團參酌，如果民進黨團能同意的話，就可以達成共識。

洪孟楷表示，由於民進黨團今天沒派代表出席，也沒有簽到，等同這個協商連開都沒辦法開；對於食安專報，國民黨團認為採雙軌並行，將持續請求立法院長韓國瑜於明天或後天召集朝野協商，盼盡快開院會邀請陳建仁專案報告。

協商結束後，黃國昌接受媒體訪問。他表示，感謝國民黨團有很高的善意，也很高興聽到陳建仁說準備好食安專案報告，唯一有意見的反而是民進黨黨團；即便明天沒辦法加開院會，但還是得食安報告，他呼籲立法院長韓國瑜儘速召集協商，確定食安專案報告的日期。

民進黨團總召柯建銘下午批評黃國昌拆自己的台，奉勸要搞懂遊戲規則。對此，黃國昌回應，這種情緒性用語對人民毫無意義，柯建銘算是立院前輩，不會跟他一般見識。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳思瑤透過臉書表示，民眾黨團自己搞不懂議事規則，自家提案面臨一個月的協商冷凍期，是他家的事，好漢做事好漢當，自己砸鍋自己扛，民進黨團支持自己的提案，23日院會進行食安專報，請韓國瑜召開協商，民進黨團全力配合參與。

根據熟知立院議事人士指出，就算今天民眾黨團的協商三黨都簽字，也需要提報立法院長韓國瑜召集協商，但由於今天立法院院會已經散會，下次院會要23日才會召集，協商結論未經院會宣讀是無法成立的，因此今天的協商結論，已經來不及要求21日加開院會。（編輯：林興盟）1130220