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藍綠籲朝野協商 23日邀陳建仁食安專案報告

2024/2/20 16:28（2/20 16:47 更新）
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立法院20日邀請行政院長陳建仁（中）率領行政團隊進行施政報告並備質詢，法務部長蔡清祥（左）、內政部長林右昌（右）一同出席備詢。中央社記者鄭清元攝　113年2月20日
立法院20日邀請行政院長陳建仁（中）率領行政團隊進行施政報告並備質詢，法務部長蔡清祥（左）、內政部長林右昌（右）一同出席備詢。中央社記者鄭清元攝　113年2月20日
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（中央社記者林敬殷、王承中台北20日電）民眾黨立法院黨團今天提案，要求立法院明天加開院會邀請行政院長陳建仁赴立院進行食安專案報告，並提案要求逕付二讀，提案遂進入1個月協商冷凍期。民進黨團總召柯建銘下午批民眾黨團總召黃國昌拆自己台，「不懂不要亂搞」，亂搞到不能下車。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，今天民眾黨團的提案，因為無傷大雅，國民黨團當然可以支持。國民黨團也再次提出要求朝野協商，希望變更23日立法院會議程，進行食安專報。

立法院朝野黨團昨天協商是否在今天院會邀請陳建仁就食安進行專案報告，後因民眾黨反對，並主張明天（21日）加開院會進行食安報告，導致協商破局。民眾黨今天在院會提案，並要求逕付二讀。依照立法院議事規則，逕付二讀的提案須經1個月的協商冷凍期，等於立法院將在1個月後的3月21日議決是否在2月21日加開院會。

民進黨團於是在民眾黨團提案處理完後提案，要求立法院長韓國瑜召集協商，就食安專案報告於週五（23日）舉行。

為此，柯建銘下午受訪時表示，昨天朝野協商的題目，過去5分鐘就解決，卻被黃國昌搞了1小時10分鐘，黃國昌主張要加開院會，是為了製造問題而製造問題，搏聲量、作秀，應適可而止，以免黔驢技窮，對民眾黨也是極大的傷害。

媒體詢問，韓國瑜在院會宣告「擇期協商」，是否代表不可能在週五前協商，柯建銘表示，過去都是這樣，明天或後天都可以。

媒體追問，國民黨是否被民眾黨牽著鼻子走，柯建銘說，國民黨、民眾黨之間要怎麼溝通，那是他們兩黨的事情，柯文哲今天也說，國民黨團總召傅崐萁與黃國昌後天要吃飯，這叫做與虎謀皮、爾虞我詐。

柯建銘表示，這一局就是黃國昌要面對，21日加開院會的提案已經交付協商1個月，延1個月再來表決要不要，黃國昌拆自己台，他勸黃國昌「遊戲規則要懂，不懂不要亂搞，不能亂搞到自己沒辦法下車。」

傅崐萁受訪時說，國民黨團一直以來都是以更高的高度，看待整個國會運作，小枝小節不重要，重要的是如何集結力量制衡民進黨。民眾黨團會標榜一些訴求，只要不偏離大格局的主題，國民黨團還是持樂觀的態度，一起展現所有的力量制衡民進黨。

傅崐萁指出，食安的問題，刻不容緩，唯有透過專案報告，才能講清楚，說明白。人民健康不能退讓，會持續要求食安專報立刻完成。（編輯：翟思嘉）1130220

#柯建銘
#傅崐萁
#黃國昌
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