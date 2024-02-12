邱顯智穿回律師袍為弱勢發聲 不排除再戰政壇

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（中央社記者王揚宇台北12日電）從體制外走入體制內，卸任的時代力量立委邱顯智在立法院的4年時間，推動交通安全、居住正義、司法等改革，如今他重新穿上律師袍，繼續為台灣、新竹人及弱勢發聲，未來不排除再戰政壇。

邱顯智生長在嘉義縣竹崎鄉阿里山區的深山之處，他2010年結婚後「嫁到新竹」並擔任律師，不管是關廠工人案、后豐大橋冤案，還是洪仲丘案、鄭性澤案，都能看到邱顯智穿著律師服，在地檢署與法院穿梭，公益律師形象鮮明。

然而，邱顯智的從政之路並不順遂。他2016年代表因太陽花學運而起的時代力量，參選新竹市區域立委，最終敗給民進黨立委柯建銘；邱顯智之後雖接任時代力量黨主席，但2019年碰上時任時力立委林昶佐退黨等事件，為表負責請辭下台。

2020年大選，時力獲得3席不分區立委，邱顯智首度以不分區立委身分進入國會，而他2024年代表時力再度征戰新竹市區域立委，最終鎩羽而歸，並於1月31日卸任立委。

回顧在立法院的4年時間，邱顯智很感謝各民間團體、時力夥伴們的支持與努力，一起成就許多原本不可能的任務；他分享從體制外走進體制內（立法院）的心路歷程，認為在立院真的有很多改變的機會，不像過去是狗吠火車。

邱顯智舉例，他剛到立院時在交通委員會，關注交通安全議題，也不斷質詢、提法案，而在最後1年的最後1個會期，立法院會三讀通過道路交通安全基本法，這類案例比比皆是。

律師出身的邱顯智，立院4年也關注司法改革，尤其是讓人民參與審判的國民法官法，雖然這是台灣司法審判制度的重大變革，但這也是他心中最大的遺憾。

邱顯智解釋，根據國民法官法規定，能適用此制度的案件為所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，司法院預估1年約有600件，可讓國民與法官共同參與刑事審判；但台灣1年的刑事案件數約20萬件，亦即此制度根本不想讓人民參與審判，也無法解決司法不被人民信任等問題。

邱顯智擔任立委時，暫時離開他最愛的律師工作，如今卸任立委，他將重新穿回律師袍。

他表示，目前后豐大橋案、王瑞豐案等都在法院審理中，因此他可能再度加入辯護行列，也會與民間司改會等民間團體，繼續在體制外就司法改革等議題提出建言，特別是修正國民法官法，放寬案件適用部分，不會因為卸任立委而有所影響。

談到未來政治規劃，邱顯智臉上掛著自信笑容直言，「不排除再戰」。他舉德國政治生態為例，現在執政的綠黨、自民黨，過去在國會也曾經0席，這次時力不分區立委得票率未過5%，無法獲得不分區立委席次固然很嚴重，但不表示時力未來就沒有機會。

邱顯智說，誰也無法預料2026年、2028年的局勢，他不是一個輕言放棄的人，更何況「不是因為希望才堅持，而是因為堅持才看到希望」。

邱顯智說，他除了是執業律師，也是時力新竹市黨部主委，而時力在新竹市議會有黨團，他會退居第2線，給予議會黨團法律協助等後勤支援，持續為新竹人服務，更要為弱勢發聲。（編輯：蘇龍麒、張良知）1130212