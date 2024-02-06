陳昭姿突喊話 柯建銘：潑婦罵街把民進黨踩在腳下

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（中央社記者王揚宇台北6日電）立法院朝野黨團協商開議日期，因院長投票爭議事件，民眾黨立委陳昭姿合影時突然喊「柯總召，你怎麼可以這樣對我」，引起討論。民進黨團總召柯建銘今天受訪說，這種潑婦罵街把民進黨踩在腳下的行為，不可不怒。

陳昭姿1日在立法院長選舉投票時，選票因被手指印污產生爭議，當天會議主席柯建銘認定為無效票。事後陳昭姿請辭民眾黨團幹事長，不過，民眾黨中評會今天仍召開臨時會討論無效票爭議。

立法院長韓國瑜5日主持朝野協商，研商新會期開議日，在協商前發生一段小插曲，韓國瑜和三黨黨團總召合影時，陳昭姿突然喊「柯總召，你怎麼可以這樣對我，我明明就是不小心的」，引起關注。

對此，柯建銘今天受訪指出，關於陳昭姿這件事情應該翻過這一頁，奉勸她不要再掩耳盜鈴、不要陷民眾黨立委黃國昌於不義。

柯建銘說，尊重民眾黨要全黨挺一人，但道理就是道理，違法的事情就是違法，沒有表決與協商的餘地，這是一個很基本的道理，請陳昭姿適可而止，再爭辯下去也沒有什麼道理。

柯建銘提到5日合影時，陳昭姿喊話的狀況，認為陳昭姿衝進來潑婦罵街，他是代表民進黨，且30年來在立法院沒看過這種場景，這種不禮貌的行為把民進黨踩在腳下，不可不怒。

柯建銘說，韓國瑜當下「要我看他眼睛，我本來想回，你有沒有看到我在眨眼睛」，這不是大家息怒就可以，因為這是基本立場，他帶領民進黨團豈可容忍任何人踐踏民進黨，這是大是大非的問題，「我大可不必生氣，但我一定要生氣、故意要生氣」，這是基本立場。（編輯：謝佳珍）1130206