韓國瑜拒當面容枯槁老太監 將秉持真誠熱情面對朝野

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北5日電）立法院長韓國瑜今天表示，若因為當院長後變得不是自我，過1個月後早上起來照鏡子，發現自己變成跟滿清紫禁城的老太監一樣面容枯槁、面無表情，「這不是我們要的」，未來仍會秉持真誠熱情面對朝野黨團。

韓國瑜今天主持上任立法院長後首場朝野協商。他在會議開始前致詞表示，今天是國人同胞密切注意的第一次朝野協商，大家的期待感都很高，當選立法院長3天來他接到很多關切電話，提醒他不要隨便開玩笑、走路要靠右邊、做人要有禮貌、口袋裡要帶手帕衛生紙，弄得韓國瑜好像不是韓國瑜。

韓國瑜表示，開會當然要有嚴肅端莊一面，但他的個性就是真誠熱情，如果因為當立法院長後變得不是自我，過1個月後早上起來照鏡子，發現自己變成跟滿清紫禁城的老太監一樣面容枯槁、面無表情，「這不是我們要的」。

韓國瑜說，他想了好幾天，還是會秉持一貫真誠熱情，這對立法院的氛圍營造非常重要，因此將來朝野協商、立法院會有衝突或爭持時， 如果他當立法院長出面時，一定會秉持這個原則，非常熱情、善良、真誠。

韓國瑜說，希望立法院裡能有這樣氣氛存在，也請朝野務必要信任，這有利於未來幾年一起合作打拚。

朝野協商前發生一段小插曲，韓國瑜和三黨黨團總召合影時，民眾黨立委陳昭姿突然喊，「柯總召，你怎麼可以這樣對我，我明明就是不小心的」。

朝野黨團協商開議日獲致共識後，民眾黨團提出臨時提議，建請朝野討論立法院長選舉第一輪投票的錯誤遺漏，也就是陳昭姿在院長選舉時發生的選票爭議。

民眾黨團總召黃國昌表示，依照立法委員互選院長副院長投票及開票辦法，若有爭議票應由監察員表決，並依照表決結果認定是否為無效票，但當天認定為有效票2人、無效票僅1人，後來卻是由會議主席柯建銘裁示。黃國昌說，會議程序有嚴重瑕疵，導致出現這種認定結果，議事錄記載恐怕也與現實狀況不符。

陳昭姿表示，可能是投票前一晚睡眠不足，她雖然很清楚要投給民眾黨立委黃珊珊，但投完票才發現有印泥污漬抹到其他投票欄位，而她的選票並不符合辦法中的廢票認定，希望韓國瑜主持公道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯建銘表示，投票結果不是陳昭姿個人解讀，若他是陳昭姿，乾脆請辭當一日立委還比較有膽識，還能終身留名。

立法院秘書長周萬來表示，一般來說，若主席宣告選舉結果，在場立委都沒有異議，議事錄就會記載確定，且議事錄沒有這一段選舉過程，只記載選舉結果。周萬來表示，根據議事規則，若立委認為議事錄有錯誤遺漏，應在院會以書面提出，再由主席處理，民眾黨團可在第二次院會提報。（編輯：蘇龍麒）1130205