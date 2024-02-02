更多編輯台推薦新聞：
HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看
產經

春節換新鈔1日開跑 哪裡可換？能換多少？重點這邊看

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂
兩岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
SBL假球簽賭案 士檢起訴吳季穎柯旻豪等15人沒收逾2000萬
首頁 / 政治
立法院長選舉
新聞專題
立法院長選舉8/51
首頁 / 政治

立法院長選舉手沾印泥成廢票 民眾黨團：陳昭姿請辭幹事長

2024/2/2 09:59（2/2 10:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨立委陳昭姿（圖）1日因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，遭會議主席個人認定為廢票。中央社記者王騰毅攝　113年2月1日
民眾黨立委陳昭姿（圖）1日因投票筆沾有印泥，不慎污染手指及選票，遭會議主席個人認定為廢票。中央社記者王騰毅攝　113年2月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北2日電）民眾黨立委陳昭姿在立法院長選舉投票時因手指沾有印污，被認定為廢票。民眾黨團今天指出，陳昭姿雖是因不慎手沾印泥而污染選票，但秉持民眾黨紀律精神，決定主動請辭幹事長，黨團決議由立委吳春城接任。

第11屆立委昨天進行立法院長選舉，卻出現1張無效票。陳昭姿昨天透過臉書表示，她清楚投給同黨立委黃珊珊，但因投票筆沾有印污而污染手指及選票，導致被認定為廢票，要向黨團與支持者致歉。

民眾黨團今天上午透過新聞稿指出，關於昨天黨團成員陳昭姿在票選院長時引發的廢票爭議，陳昭姿表示雖是因不慎手沾印泥而污染選票，但秉持民眾黨紀律精神，決定主動請辭幹事長，黨團決議由吳春城接任。

民眾黨團也指出，針對廢票爭議一事，中評會決議6日召開臨時會討論，陳昭姿將主動赴中評會詳細說明。（編輯：潘羿菁）1130202

陳昭姿表示，投票時因投票筆沾有印污而污染手指及選票，導致被認定為廢票。（圖取自facebook.com/Janice.chen.142）
陳昭姿表示，投票時因投票筆沾有印污而污染手指及選票，導致被認定為廢票。（圖取自facebook.com/Janice.chen.142）
#民眾黨團
#陳昭姿
延伸閱讀
立法院長不只是敲槌 如何選出、重要職權一篇看懂韓國瑜江啟臣掌立法院、民眾黨握關鍵少數 三黨不過半朝野各有挑戰立法院長副院長選舉藍綠票票入匭、白第二輪棄權 韓國瑜江啟臣掌新國會游錫堃辭立委 癌症希望基金會董事長王正旭遞補王正旭遞補游錫堃立委缺額 盼推癌篩納新藥達標健康台灣民眾黨指綠提珊昌配？民進黨：是柯文哲主動打電話致電醫界大老喬珊昌配？柯文哲怒批民進黨造謠將提告
立法院長選舉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
致電醫界大老喬珊昌配？柯文哲怒批民進黨造謠將提告
172.30.142.202