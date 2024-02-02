立法院長選舉手沾印泥成廢票 民眾黨團：陳昭姿請辭幹事長
2024/2/2 09:59（2/2 10:17 更新）
（中央社記者郭建伸台北2日電）民眾黨立委陳昭姿在立法院長選舉投票時因手指沾有印污，被認定為廢票。民眾黨團今天指出，陳昭姿雖是因不慎手沾印泥而污染選票，但秉持民眾黨紀律精神，決定主動請辭幹事長，黨團決議由立委吳春城接任。
第11屆立委昨天進行立法院長選舉，卻出現1張無效票。陳昭姿昨天透過臉書表示，她清楚投給同黨立委黃珊珊，但因投票筆沾有印污而污染手指及選票，導致被認定為廢票，要向黨團與支持者致歉。
民眾黨團今天上午透過新聞稿指出，關於昨天黨團成員陳昭姿在票選院長時引發的廢票爭議，陳昭姿表示雖是因不慎手沾印泥而污染選票，但秉持民眾黨紀律精神，決定主動請辭幹事長，黨團決議由吳春城接任。
民眾黨團也指出，針對廢票爭議一事，中評會決議6日召開臨時會討論，陳昭姿將主動赴中評會詳細說明。（編輯：潘羿菁）1130202
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