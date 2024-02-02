致電醫界大老喬珊昌配？柯文哲怒批民進黨造謠將提告

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（中央社記者郭建伸台北2日電）民進黨發言人吳崢昨天表示，民眾黨主席柯文哲致電綠營醫界大老，盼民進黨支持黃珊珊當立法院長。柯文哲今天上午受訪痛批，受不了這種造謠手段，將向吳崢和網媒記者提告。

民眾黨昨晚在臉書發文表示，民眾黨絕不會違背價值，與新潮流利益交換、分贓權位。民進黨「黨政人士」杜撰情節透過特定記者之手，宣稱柯文哲近日透過關係，致電綠營高層遊說促成「珊昌配」，卻因民眾黨過去信譽不良而破局，完全是自導自演、顛倒是非。

對於民眾黨的指控，吳崢昨天深夜透過臉書發文澄清，指民眾黨「話只說一半」，事實是1月31日晚間7時多，柯文哲主動打電話給綠營一名醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選。

柯文哲今天上午前往民眾黨團參與晨會，媒體詢問，到底有沒有打電話給醫界大老。柯文哲表示，今天上午黨團開完晨會，開完後會主張提告民進黨發言人和網媒記者，「這種造謠手段我們受不了」。

媒體追問，是否沒有致電。柯文哲說，「不是，是你打電話來叫我打給他的」。

柯文哲痛批，這種滿嘴謊言的政黨，他實在受不了，等著下午就會提告。（編輯：潘羿菁）1130202