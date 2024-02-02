醫界大老曝光 陳永興：柯文哲曾致電提綠白合作可能

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（中央社記者溫貴香台北2日電）綠白為了是否曾遊說國會龍頭選舉合作一事互槓，綠營醫界大老陳永興今天指出，1月31日他接到民眾黨主席柯文哲來電說：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黄珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」

民進黨發言人吳崢表示，尊重陳永興還原事件的說法，陳永興的說法與民進黨的說法一致。

立法院昨天選出國民黨立委韓國瑜擔任院長、江啟臣為副院長，傳出過程中，曾有人穿梭促成綠白合。

民眾黨主席柯文哲被指致電綠營醫界大老喬「珊昌配」，他上午批評民進黨造謠並將提告。民進黨發言人吳崢說，這位醫界前輩允諾願意到法院將話說清楚，人證、物證皆已準備，尊重也歡迎柯文哲提告。

陳永興下午發表一封「為推動綠白合作未能成功的見證與反省」公開信表示，賴清德、蕭美琴當選正副總統，但國會三黨不過半，許多關心台灣前途的人雖鬆了一囗氣，卻也開始擔心賴清德緊接著要面臨的各種挑戰。

他說，1月23日下午他前往黃國昌辦公室拜訪、互相交換意見，也期勉善盡監督制衡責任，扮演忠誠反對黨角色。

陳永興說，1月25日他前往賴清德官邸，對未來政局交換意見，並建議是否在國會尋求綠白合作的可能性，讓政局穩定，朝野政黨能競爭又合作，發揮國會正常功能。

他表示，當天賴清德釋出善意強調未來會廣納各界意見和人才，打造全民政府謀求全民最大利益，也不排除和在野黨合作推動各種改革的努力。他當天下午前往柯文哲的老師、台灣大學醫學院榮譽教授張金堅的基金會拜訪，請張金堅向柯文哲轉達賴清德善意，張金堅也非常認同。

但陳永興說，民進黨團總召柯建銘與民眾黨團總召黃國昌的對立互嗆、不相讓，他和張金堅非常憂心，覺得要推動綠白合作可能相當困難。民眾黨團1月30日召開記者會公開宣布，將推出立委黃珊珊競選立法院長，如第一輪投票未過，民眾黨團將退出第二輪投票。

他說，這個宣布已註定除非奇蹟出現，否則韓國瑜將如預料於第二輪投票後當選立法院長。至此，他與張金堅都已知無法實現綠白合作而深以為憾，但也自認已盡力、問心無愧，就沒有再作任何的溝通協調了。

陳永興表示，沒有想到1月31日傍晚用餐時間，他接到柯文哲來電說:「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黄珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」

陳永興說，當時覺得時間很緊迫，可能無法處理，但仍將此訊息轉達給賴清德。賴清德回他：「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」又問：「如果民眾黨堅持院長是黃珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都會支持嗎？」

陳永興說，賴清德表達要明確答案才能請民進黨團討論，而且賴清德也說民進黨團已提名游錫堃，要做改變可能需在黨團開會，時間很急迫。

陳永興表示，他又和柯文哲電話確認副院長人選有無條件，因他知道黃國昌曾公開說不願投蔡其昌，所以請柯文哲確認。當時一起和他用餐的包括前總統府資政吳澧培、前外交部政務次長楊黃美幸、醫師林逸民。

陳永興說，他還讓林逸民與柯文哲談話，電話中獲得柯文哲同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，他回覆賴清德。

但陳永興指出，他相信民進黨團和民眾黨團都經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識。民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊擔任副院長；民眾黨希望黃珊珊當院長，請民進黨非新系的人選作副院長。（編輯：謝佳珍）1130202