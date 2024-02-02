柯文哲：綠投票前一天各路來找 因醫界大老才回電

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（中央社記者郭建伸台北2日電）民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，立法院長投票前一天下午，民進黨各路人馬都來找民眾黨，因為對方是醫界大老，他當然回電，但民眾黨投票前一晚的開會結論是，歡迎支持黃珊珊當立法院長，副院長不投新潮流。

媒體詢問醫界大老是誰，柯文哲說他目前沒想抖出來，並呼籲民進黨不要每天放話。他強調，從此事可見目前民進黨四分五裂，總統當選人賴清德管不了立法院，立法院也是「自己幹自己的」，民進黨團總召柯建銘也沒支持游錫堃當立法院長。

柯文哲上午赴民眾黨團辦公室參與晨會，會議結束後，柯文哲與黨團成員接受媒體訪問。

針對民進黨發言人吳崢昨天表示，民眾黨主席柯文哲致電綠營醫界大老，盼民進黨支持黃珊珊當立法院長一事，柯文哲表示，1月13日投票結果出爐後，民進黨知道他們居於劣勢，但半個多月從來沒找民眾黨協商和拜託，每天只看到柯建銘罵民眾黨，他內心納悶，「奇怪你們是要拜託我們選票，每天在罵我們，這怎麼一回事？」

不過，柯文哲表示，立法院長投票前一天下午，民進黨各路人馬終於都來找民眾黨，基於對方是醫界大老，他當然回電，但也說需要內部討論一下。

柯文哲指出，直到立法院長投票前一天晚上10時，民眾黨還緊急開線上會議並做出結論，如果要支持黃珊珊當立法院長，當然歡迎，但不能交換，副院長還是不投新潮流，故事就是這樣。

由於柯文哲稍早說將提告吳崢等人，媒體詢問打算提告哪些人，柯文哲回應，會先整理一下，看民進黨如何回應。（編輯：林淑媛）1130202