國會龍頭選舉扯中間人 吳崢：民進黨與黨團皆不知情
2024/2/2 21:14（2/2 21:33 更新）
（中央社記者溫貴香台北2日電）民進黨發言人吳崢今天表示，立法院正副院長選舉前，的確有憂心政局的朋友，盼望能得到一個對社會、對台灣民主發展最好的結果，過程皆是善意。黨中央和黨團事先並不知情；他強調，民進黨有和在野黨合作穩定政局的善意，但也不會因此失去原則。
民眾黨今天召開記者會，柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，1月31日當天傍晚到柯文哲辦公室，中間人是廖紫岑、林煜喆，都表明是代表民進黨高層，溝通時由中間人打電話給醫師陳永興，柯文哲確實有跟陳永興對話，不是沒頭沒尾突然打給陳永興。
民眾黨秘書長周榆修也說，民進黨前主席卓榮泰曾與民眾黨不分區立委黃珊珊直接聯繫，且有2個以上不同路的人馬來溝通，來的都是希望合作。
民進黨發言人吳崢晚間表示，立法院的正副院長選舉前，民進黨及民眾黨的共同民間友人，希望兩黨取得共識，創造一個好的國會合作空間。最終兩黨皆回歸黨團自主，尊重立法院的運作。對於奔走其中的朋友，「我們表示感謝」。
吳崢說，在兩黨黨團會議決定後，這些善意的溝通就已經結束，過程如醫師陳永興和前主席卓榮泰所述。至於民眾黨所謂中間人廖紫岑與林煜喆與柯文哲見面，個人行為，民進黨黨中央和黨團事先並不知情。
吳崢說，真理越辯越明，整個過程可以清楚看到民進黨身為執政黨，國會沒有過半，有和在野黨合作穩定政局的善意，但也不會因此而失去原則。（編輯：林興盟）1130202
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