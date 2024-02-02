民眾黨謝陳永興努力 指綠說法替未來政黨合作蒙陰影

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（中央社記者郭建伸台北2日電）綠營醫界大老陳永興今天透過公開信還原綠白國會龍頭選舉合作始末，民眾黨秘書長周榆修表示，陳永興是台灣醫界前輩，民眾黨非常敬重並感謝對政局合作努力，但民進黨發言人吳崢不解事情全貌，說法令人遺憾也不能接受，替未來政黨合作蒙上陰影。

媒體詢問穿梭的中間人士為何，柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，1月31日下午6時16分，廖紫岑、林煜喆前來柯文哲的辦公室，會中提到代表民進黨高層溝通，並在會中打電話給陳永興。此外，周榆修也證實，民進黨前主席卓榮泰先前也曾向立委黃珊珊直接聯繫溝通。

周榆修與陳智菡今天傍晚舉行記者會回應陳永興的公開信。

周榆修表示，針對立法院長選舉，柯文哲接到民進黨多方來訊，希望能夠討論立法院長選舉合作，事件的全貌是，綠營各路人馬聯繫柯文哲，其中有代表民進黨高層的中間人士來柯辦，請柯文哲與陳永興通話。

周榆修指出，後來陳永興主動打給柯文哲打不通，因此請醫師張金堅聯絡柯文哲，由於柯文哲沒有陳永興的電話，因此中間人士傳陳永興電話給柯文哲，請柯文哲回電。

周榆修強調，柯文哲敬重陳永興，抱持善意回電，卻被吳崢曲解成主動遊說促成「珊昌配」，對此感到遺憾。

周榆修提到，柯文哲在跟陳永興通話中同意將訊息傳給民眾黨團討論，並將黨團決議傳給陳永興，其中寫「我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原定計畫」、「副院長的選舉我們會看院長的選舉再來決定」，並且明確提到「我們不會投新潮流」。

陳智菡表示，民進黨爭取民眾黨支持的過程中，條件很明確，是可以換掉游錫堃改支持黃珊珊，並盼民眾黨立委在立法院副院長投給蔡其昌。她指出，民進黨明明有許多人士穿梭，事後卻怪罪民眾黨單方面求官，吳崢的說法令人遺憾也不能接受，替未來政黨合作蒙上陰影。

周榆修也證實，卓榮泰先前也曾向立委黃珊珊直接聯繫，媒體詢問卓榮泰是否來爭取民眾黨支持游錫堃，周榆修回應，「大抵上來講，來的都是希望合作」，但當時各種排列組合很多。

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民眾黨主席柯文哲稍早受訪時表示，民眾黨立委黃珊珊正在寫訴狀要告吳崢，民眾黨不喜歡訴訟，但這種惡風一定要遏止，過去媒體操作是新聞露出內容似是而非，然後晚上政論節目就渲染，隔天再透過報紙報導。

柯文哲強調，民眾黨主張告民事侵權，屆時當事人就會去法院提出證據，到時候就把資料拿出來，「是你們打電話來叫人家打給他的，怎麼變我們主動打給他？」（編輯：張若瑤）1130202