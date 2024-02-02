柯文哲批民進黨造謠將提告 吳崢：醫界大老願出庭

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（中央社記者賴于榛台北2日電）民眾黨主席柯文哲被指致電綠營醫界大老喬「珊昌配」，他上午批評民進黨造謠並將提告。民進黨發言人吳崢則說，這位醫界前輩允諾願意到法院將話說清楚，人證、物證皆已準備，尊重也歡迎柯文哲提告。

立法院正副院長選舉餘波盪漾，民進黨發言人吳崢昨天在臉書上表示，柯文哲選前曾致電綠營醫界大老，盼民進黨支持黃珊珊當立法院長。柯文哲今天上午受訪回應，受不了這種造謠手段，將提告吳崢與網媒記者。

吳崢今天在民進黨中央受訪指出，其實事實真相很單純，是柯文哲1月31日主動致電綠營醫界前輩，並在電話中希望民進黨支持立委黃珊珊擔任立法院長，民眾黨則願意支持立委蔡其昌擔任副院長。

吳崢說，不過民進黨的底線是堅定支持前立法院長游錫堃續任院長，副院長可以支持民眾黨人選，最終雙方都無法接受彼此條件，此事也告一段落。

他表示，尊重也歡迎柯文哲提告，目前相關通聯紀錄，以及這位醫界前輩也就是人證部分，已明確表達願意到法院當面把話說清楚，論個是非黑白。

吳崢也說，民眾黨說民進黨主動提出要放棄院長人選，希望民眾黨支持蔡其昌擔任副院長，根本違反直覺與常理，且立法院龍頭之爭，各黨互相爭取支持是正常民主互動，現在選舉都已經結束，柯文哲沒必要再放話編故事。

吳崢強調，確實有部分民眾黨支持者對於國民黨立委韓國瑜擔任立法院長感到不安，柯文哲應該要向民眾黨支持者與社會大眾報告，為何民眾黨立委昨天在立法院龍頭選舉第二輪時集體棄權，不應拋出不存在的故事或是說要提告，轉移焦點。（編輯：林淑媛）1130202