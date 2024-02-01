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游錫堃早已決定未連任就辭立委 黨內送暖抱屈

2024/2/1 17:51（2/1 18:49 更新）
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民進黨不分區立委游錫堃（中）連任立法院長失利，宣布自2日起辭去立法委員職務，他1日下午在完成副院長選舉投票後準備離開立法院，立院同仁在門口獻花致意。中央社記者王騰毅攝　113年2月1日
民進黨不分區立委游錫堃（中）連任立法院長失利，宣布自2日起辭去立法委員職務，他1日下午在完成副院長選舉投票後準備離開立法院，立院同仁在門口獻花致意。中央社記者王騰毅攝　113年2月1日
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（中央社記者溫貴香台北1日電）爭取立法院長連任失利的游錫堃今天表示，他1月19日親自向民進黨主席賴清德報告，若沒選上立法院長就請辭不分區立委的決定，包括立委王世堅、民進黨發言人卓冠廷都透過臉書發文送暖，強調游錫堃不是戀棧的人，不應在生涯最後一仗還要被羞辱。

立法院人士表示，游錫堃先前已經做好「立法院長選不上就辭不分區立委」的決定，在台北的房屋已經做了處理，幕僚也被告知游錫堃將回到宜蘭，但宜蘭的房子太過老舊不堪使用，將先租屋居住。

歷經兩輪投票之後，國民黨立委韓國瑜當選第11屆立法院長，尋求立法院長連任未果的游錫堃，發表聲明指出，「敝人因個人規劃，自2月2日起辭去立法委員職務」。

游錫堃下午在立法院副院長第二輪投票後，於立法院秘書長林志嘉、民進黨立委陳亭妃、吳琪銘、李坤城陪同下步行至立法院正門口，立院同仁們依依不捨，有人獻花，也有人拿書給游錫堃簽名，陳亭妃不捨哽咽，李坤城、吳琪銘表達「院長繼續為台灣加油」。

游錫堃被問到是否感到委屈時回應，不會，至於未來生涯規劃，他則說，要當國家主人。

民進黨主席、總統當選人賴清德在游錫堃臉書留言表示，「游院長辛苦了，謝謝您對台灣民主這麼多年來的努力與付出」。

被問到與賴清德是否事先已經談好，立法院長沒選上就辭立委，游錫堃強調，先前他已經做好決定，1月19日曾親自拜訪向賴清德報告自己的決定，因為是賴清德提名他當不分區立委，他要辭不分區立委當然要向賴清德報告。

記者追問賴清德是否邀請游錫堃入閣，游錫堃笑說：「不要想那麼遠。」

卓冠廷也在臉書發文抱屈，投票前出現了不少游錫堃戀棧立法院長職務的聲音，也有許多戰友不理解，為何游錫堃去拜會民眾黨、以個人名義回應民眾黨的4點訴求、如果無法連任是不是應該請辭、是不是游錫堃只想著自己卻犧牲大我。

卓冠廷說明，要角逐院長，必須展現捨我其誰的態度，去說服別人投給他，完成任務，游錫堃不是投票前24小時才被推派出來，然後什麼都不做就要別人投他的角逐者，「從來不是戀棧位置的人」。

民進黨立委王世堅也在臉書發文指出，游錫堃是創黨元老，也是民主前輩，在黨外時代，為了大家奮戰，結果在游錫堃生涯最後一仗，卻有人要羞辱游錫堃，他非常不以為然。

知情人士透露，游錫堃原本無意續任不分區立委且多次對外表明心志，去年3、4月間賴清德邀請他連任，5月間還親至官邸，但不論選前或選後，游錫堃一再告訴賴清德，誰當立法院長對賴清德的當選或未來執政最有利就提誰，他個人事小。

親游人士指出，游錫堃支持「單一召委制」卻被批評戀棧，對游錫堃而言，非常不公平。國會龍頭選舉游錫堃完全是「被動」的角度，配合整個黨運作，游錫堃常掛在嘴上，國家有需要，個人不重要，他走過風起雲湧的時代，早歷經政治人情冷暖。（編輯：張若瑤）1130201

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#民進黨
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