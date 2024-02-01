江啟臣第二輪投票獲54票 當選立法院副院長
2024/2/1 17:13（2/1 17:32 更新）
（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院第11屆立委今天報到，下午舉行立法院副院長選舉。在第一輪投票無人過半下，舉行第二輪投票，國民黨立委江啟臣拿到54票、民進黨立委蔡其昌51票，江啟臣當選第11屆立法院副院長。
台灣民眾黨8席立委在第二輪投票時，並未進場投票。
各黨在新國會的席次，國民黨加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。
立法院長選舉稍早落幕，由國民黨立委韓國瑜當選。立法院副院長選舉部分，江啟臣當選，蔡其昌連任失利。
根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前2名進行第二輪投票，以得票比較多數者為當選。（編輯：蘇龍麒）1130201
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