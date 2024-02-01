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江啟臣第二輪投票獲54票 當選立法院副院長
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立法院長選舉5/34
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江啟臣第二輪投票獲54票 當選立法院副院長

2024/2/1 17:13（2/1 17:32 更新）
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韓國瑜（前左5）11日當選立法院長後，與國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前左4）及立委江啟臣（前左6）等人牽手高喊國民黨加油、台灣加油等口號。中央社記者張皓安攝 113年2月1日
韓國瑜（前左5）11日當選立法院長後，與國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前左4）及立委江啟臣（前左6）等人牽手高喊國民黨加油、台灣加油等口號。中央社記者張皓安攝 113年2月1日
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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院第11屆立委今天報到，下午舉行立法院副院長選舉。在第一輪投票無人過半下，舉行第二輪投票，國民黨立委江啟臣拿到54票、民進黨立委蔡其昌51票，江啟臣當選第11屆立法院副院長。

台灣民眾黨8席立委在第二輪投票時，並未進場投票。

各黨在新國會的席次，國民黨加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。

立法院長選舉稍早落幕，由國民黨立委韓國瑜當選。立法院副院長選舉部分，江啟臣當選，蔡其昌連任失利。

根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前2名進行第二輪投票，以得票比較多數者為當選。（編輯：蘇龍麒）1130201

立法院第11屆立委1日下午舉行立法院副院長選舉，在第一輪投票無人過半下，舉行第二輪投票，國民黨立委江啟臣獲54票當選。（中央社製圖）
立法院第11屆立委1日下午舉行立法院副院長選舉，在第一輪投票無人過半下，舉行第二輪投票，國民黨立委江啟臣獲54票當選。（中央社製圖）
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