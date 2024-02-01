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當選立院正副院長 韓國瑜江啟臣拜會王金平

2024/2/1 19:25（2/1 20:13 更新）
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（中央社記者王承中台北1日電）立法院全體立委今天選出新任正副院長韓國瑜、江啟臣。國民黨團書記長洪孟楷表示，韓國瑜、江啟臣在宣誓就職後，第一個行程是前往拜會前立法院長王金平，請益國會外交、朝野協商、議事運作等事宜。

第11屆立法院立委今天報到，並選出新任立法院正副院長韓國瑜、江啟臣。而韓國瑜、江啟臣也在下午於立法院簡報室宣誓就職，並隨即前往拜會王金平。新任國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷也一同前往。

洪孟楷在臉書發文指出，韓國瑜、江啟臣在宣誓就職後的第一個行程，就是前往立法院鎮江會館拜會王金平，向王金平請益國會外交、朝野協商、議事運作等事宜，展現經驗傳承，團結一心的新氣象。

洪孟楷表示，行動的立法院、人民的立法院，為第11屆立院開議創下良好典範。（編輯：趙蔚蘭）1130201

#王金平
#江啟臣
#傅崐萁
#立法院
#韓國瑜
立法院長選舉
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