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蔡總統：盼新國會不分朝野黨派 良性溝通理性監督

2024/2/1 19:23（2/1 20:26 更新）
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第11屆立法院正副院長選舉結果1日出爐，新任立法院長韓國瑜（右）、副院長江啟臣（左）在宣誓就職後，比出手勢邀請同黨立委上台合影。中央社記者王騰毅攝 113年2月1日
第11屆立法院正副院長選舉結果1日出爐，新任立法院長韓國瑜（右）、副院長江啟臣（左）在宣誓就職後，比出手勢邀請同黨立委上台合影。中央社記者王騰毅攝 113年2月1日
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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統蔡英文今天感謝前立法院長游錫堃4年的付出，並恭喜新任立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，期盼未來的新國會，能夠不分朝野黨派，以良性溝通、以理性監督，繼續推動各項對國家有利、對人民有益的法案與預算，讓台灣在既有基礎上持續向前。

蔡總統晚間在臉書發文表示，今天第11屆立法委員展開任期，恭喜所有宣誓就職的立委，謝謝第10屆立委的付出，也恭賀新任立法院長韓國瑜和副院長江啟臣。

總統說，她要感謝立院前院長游錫堃、前副院長蔡其昌，在過去幾年攜手帶領國會，無論是對內的議事運作和對外的國會外交，無不盡心盡力，透過石磨心的協商對話，通過各項法案及建設預算，讓國家持續進步；不只讓國會更加公開透明，也讓國際上的民主夥伴，看見台灣守護民主自由的決心。

總統表示，她要特別感謝游錫堃一路走來，為台灣民主的貢獻，特別是在她邁入第2任總統任期之際，游錫堃願意挺身而出，站在國會折衝的第一線，協助讓執政團隊的各項政策，能夠通過國會的監督以順利推動；感謝游錫堃這4年的付出，台灣這幾年的進步，每一步都有游錫堃努力的足跡。

總統表示，期盼未來的新國會，能夠不分朝野黨派，以良性溝通、以理性監督，繼續推動各項對國家有利、對人民有益的法案與預算，讓台灣在既有的基礎上持續向前進。（編輯：林興盟）1130201

#國會
#游錫堃
#韓國瑜
立法院長選舉
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