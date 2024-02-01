陳建仁恭賀「韓江配」當選 盼打造溫暖堅韌台灣

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（中央社記者賴于榛台北1日電）國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選第11屆立法院正、副院長，行政院長陳建仁透過臉書感謝前任立法院長游錫堃、副院長蔡其昌過往協助，也恭賀「韓江配」當選，期盼未來兩院和諧，打造溫暖堅韌台灣。

陳建仁今天在臉書表示，恭喜韓國瑜、江啟臣當選，即將為全民服務，展現台灣民主和自由的價值，也感謝游錫堃與蔡其昌過去在預算及法案上的協助，以及第10屆立法委員們共同在過去4年來，協助行政院積極推動各項施政，為民眾的權益把關，也讓台灣被全世界看見。

陳建仁強調，行政院將持續秉持正面、積極的態度，和立法院保持友善互動，並以所有民眾福利為優先的立場，回應社會各界建言，期盼未來行政、立法兩院以和諧、良善的溝通，共同推動各項福國利民的法案與政策，用對這片土地的珍惜與熱愛，打造更溫暖堅韌的台灣。（編輯：張若瑤）1130201