更多編輯台推薦新聞：
特派在現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派在現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂
兩岸

M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看
科技

台灣自製超導量子電腦是什麼？和傳統電腦有何不同？QA這裡看

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
游錫堃連任立法院長失敗辭立委 王正旭遞補
首頁 / 政治

續推地方創生 政院拍板未來4年投入60億

2024/2/1 13:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北1日電）行政院會今天通過國發會所提出的「打造永續共好地方創生計畫（2025-2028年）」，未來4年將投入新台幣60億元，強化地方創生2.0、深化國際鏈結，並提供制度及法規協處。

續推地方創生，行政院會今天通過打造永續共好地方創生計畫，根據報告，未來4年預計投入60億元用於強化地方創生2.0，藉此擴大青培站能量及跨部會合作能量，同時擴大民間參與，納入投資者、NGO、學研系統能量，並會尋求企業或異業合作，藉以擴大產銷通路、跨界與新創合作，還會深化國際鏈結，促進地方創生與日本、美國交流合作。

另外，計畫也首度納入制度及法規協處，期待協助新型態地方事業創生落地。國發會副主委高仙桂出席政院會後記者會時表示，地方創生有時會與現行法規扞格，未來會視個案遭遇的議題跟課題，透過跨部會通案解決。

國發會官員會後補充說明，過去推動地方創生時，曾發生文化導覽與旅行社行程衝突的問題，必須協調處理，將兩者在實際面與法規面做出區別，因此未來若有類似情形，也會進行通盤考量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

官員也說，此計畫涉及多部會，相關預算還在微調，也會將今天院會討論內容納入考量，再進行討論。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述指出，行政院長陳建仁表示，此計畫由國發會、原民會、文化部、內政部、經濟部等11個部會協力推動，請各部會積極參與，並持續優化推動機制，幫助各個優良的在地創生構想，都能得到政府資源的支持。（編輯：翟思嘉）1130201

#行政院長
#林子倫
#陳建仁
#國發會
#地方創生
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60