續推地方創生 政院拍板未來4年投入60億

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（中央社記者賴于榛台北1日電）行政院會今天通過國發會所提出的「打造永續共好地方創生計畫（2025-2028年）」，未來4年將投入新台幣60億元，強化地方創生2.0、深化國際鏈結，並提供制度及法規協處。

續推地方創生，行政院會今天通過打造永續共好地方創生計畫，根據報告，未來4年預計投入60億元用於強化地方創生2.0，藉此擴大青培站能量及跨部會合作能量，同時擴大民間參與，納入投資者、NGO、學研系統能量，並會尋求企業或異業合作，藉以擴大產銷通路、跨界與新創合作，還會深化國際鏈結，促進地方創生與日本、美國交流合作。

另外，計畫也首度納入制度及法規協處，期待協助新型態地方事業創生落地。國發會副主委高仙桂出席政院會後記者會時表示，地方創生有時會與現行法規扞格，未來會視個案遭遇的議題跟課題，透過跨部會通案解決。

國發會官員會後補充說明，過去推動地方創生時，曾發生文化導覽與旅行社行程衝突的問題，必須協調處理，將兩者在實際面與法規面做出區別，因此未來若有類似情形，也會進行通盤考量。

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官員也說，此計畫涉及多部會，相關預算還在微調，也會將今天院會討論內容納入考量，再進行討論。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述指出，行政院長陳建仁表示，此計畫由國發會、原民會、文化部、內政部、經濟部等11個部會協力推動，請各部會積極參與，並持續優化推動機制，幫助各個優良的在地創生構想，都能得到政府資源的支持。（編輯：翟思嘉）1130201