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防假球事件再現 陳建仁令加強防制運動賽事簽賭

2024/1/31 20:50
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（中央社記者賴于榛台北31日電）SBL去年爆發假球、簽賭案，行政院長陳建仁今天表示，教育部體育署應持續透過跨部會防賭機制合作平台，定期追蹤與調整各項防賭機制，檢、警、調也應加強查緝偵辦，防制運動賽事簽賭。

行政院今天透過新聞稿指出，陳建仁主持「行政院113年第1次治安會報」時指出，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉順利落幕，截至1月26日，檢察機關共受理賄選案件1087件1347人、境外勢力介選343件745人、其他妨害選舉案件2442件2206人，感謝中選委會及檢、警、調、廉、移等執法機關所做的努力。

陳建仁也說明，為避免青少年在寒假期間遭受詐騙或淪為詐欺集團犯罪的工具，去年便已要求部會及早規劃校園反詐宣導工作，感謝內政部警政署及教育部在寒假開始前1個月內辦理1103場入校、入班反詐宣導活動及課程，共62萬3555人次參與，相信能讓犯罪預防知能深植在青少年心中。

陳建仁提醒，針對部分縣市涉案在學少年人數較高部分，請教育部、警政署持續與地方政府教育單位合作，除加強校園法治教育與反詐工作的宣導外，也持續製作圖文素材供教育單位推廣使用。

超級籃球聯賽（SBL）去年爆發假球、簽賭案，包含前SBL球員吳季穎涉嫌打假球、場外下注簽賭，另還爆出包括年度MVP柯旻豪在內9名裕隆球員涉案，後續遭球團終止契約，教育部體育署今天在會中報告「防制運動賽事簽賭之執行情形與策進作為」。

陳建仁表示，運動賽事簽賭防制，須從賽期前、中、後等不同階段提出相應作為及精進措施，政府應全力維護國內運動賽事的公平競爭，促進運動產業蓬勃發展。

陳建仁指示，為避免過往職棒簽賭事件及近期SBL疑似打假球事件，衝擊台灣職業運動發展，請教育部體育署持續透過跨部會防賭機制合作平台，定期追蹤與調整各項防賭機制，檢、警、調也應加強查緝偵辦，有效防制職業與業餘運動賽事不法事件發生。（編輯：張若瑤）1130131

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