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台史博「世界島台灣」開幕 陳建仁：支持歷史研究

2024/2/2 16:48
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（中央社記者張榮祥台南2日電）國立台灣歷史博物館「跨‧1624：世界島台灣」國際特展今天開幕，行政院長陳建仁表示，政府支持台灣歷史研究，以記錄台灣和世界互動的點點滴滴。

陳建仁、文化部長史哲、台南市長黃偉哲等人，今天出席台史博「跨‧1624：世界島台灣」國際特展開幕，共同見證台灣歷史文化和世界接軌歷程。

陳建仁指出，台灣和荷蘭關係並非1624年後就中斷，台積電成立就和荷蘭飛利浦公司合作；而鄭成功母親是日本人，也讓台日關係綿延很久。

陳建仁表示，台灣曾有荷蘭人、西班牙人、清朝、日本人、中國來台的外省人及新住民，多元開放包容接納及彼此尊重，融匯成民主特性，是世界的台灣。

陳建仁說，台灣近來努力得到全球肯定，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫成功，4年來經濟是亞洲4小龍之首，如今回顧1624年以來前輩們蓽路藍縷，開拓島嶼，發展所有族裔，希望未來400年在多元開放路上向全球張開雙手，彼此擁抱。

陳建仁表示，政府支持台灣歷史研究，植根過去，展望未來，立足本土，放眼世界，以記錄台灣和世界互動的點點滴滴。

台史博「跨‧1624：世界島台灣」國際特展籌劃逾2年，集結日本、荷蘭等近20所國內外代表性館舍逾100件精品，重現400年來東亞貿易盛況，展期2月1日至6月30日。（編輯：謝雅竹）1130202

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