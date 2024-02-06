支持表藝團隊 史哲訪傳奇放送科藝文創園區

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（中央社記者王寶兒台北6日電）文化部長史哲今天參訪CLT傳奇放送科藝文創園區，史哲表示，這是新北市古蹟藉由促參（OT）委由表演團隊經營的首例，經營團隊願意進場經營、活化古蹟，政府應義無反顧支持。

板橋放送所於1930年完工，前身是日治時代台北放送局板橋放送所的廣播發射站，戰後由中國廣播公司接收，2015年獲指定為新北市市定古蹟，2019年總統蔡英文曾參訪並大力支持。新北市政府完成古蹟修復再利用工程後，由當代傳奇文化藝術基金會於2022年取得OT案營運權，並於2023年8月開幕營運。

史哲今天由當代傳奇劇場創辦人吳興國及林秀偉導覽、新北市政府文化局長張䕒育陪同參訪，史哲會後透過新聞稿表示，當代傳奇身為台灣TAIWAN TOP表演藝術團隊，除了將台灣表演藝術帶向國際，還願意進場經營活化古蹟，並與社區密切互動、長期培養台灣藝術人口，政府應該義無反顧支持。

史哲說：「表演藝術團隊與文資場域的結合，不僅提供團隊排練、演出場域，放送廣播演化、放送藝文體驗，更因為與社區密切的結合、互動，成為文化資產活化最佳的典範」。

林秀偉表示，當代傳奇承接板橋放送所促參案後，雖然面臨許多文化資產修復限制，籌備經費由新台幣3000萬元暴增至9000萬元，但團隊為履行承諾，仍然在接手8個月內完成開幕籌備工作。目前整體館舍尚有部分基礎工程仍須完備，但團隊沒有放棄，自許園區能如亞維儂、愛丁堡藝術節一般，成為台灣藝術重鎮。

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史哲指出，文化資產修復最困難的就是「必須要打開才能真正知道所需的經費規模」，對資源原就極為缺乏的表演藝術團隊來說更困難，也嚴重影響團隊的進駐。文化部期盼投入資源，並攜手新北市政府處理技術問題，共同協助團隊解決電力、空調、園區安全等基礎性建設工作，「不要又成為一個悲傷的故事」。

吳興國說，當代傳奇過去有機會走進國際，與世界許多的表演藝術團隊在世界舞台共同競逐，讓世界看見台灣。在累積豐沛的能量後，當代傳奇也希望將國際帶進台灣，培養更多的青年表演藝術工作者、幫助更多表演團隊吸取國際經驗，更讓板橋放送所成國際交流中心。（編輯：李亨山）1130206