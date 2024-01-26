防店家違規濫用文化幣 文化部祭異常交易監測等防弊措施

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（中央社記者王寶兒台北26日電）文化部常態化16歲至22歲文化成年禮金20日起發放，文化部今天表示，除持續進行網路巡檢，也善用科技執法，祭出大數據分析異常交易、法辦等措施，防止店家違規及使用者轉售或兌現文化幣。

對於近日部分不遵守規則的店家、個人，文化部長史哲今天透過新聞稿呼籲，面對藝文產業多重樣貌，文化部一直期盼能給年輕人最多元體驗台灣文化，並盡力全面性照顧各藝文產業的機會，但此多元樣態，不應變成扭曲美意的縫隙。

相較COVID-19（新型冠狀病毒疾病）疫情期間全民發放的藝FUN券，使用範圍以盡量涵蓋、照顧所有藝文相關產業為重點。去年首次展開的文化成年禮金以青年的藝文體驗為重，適用範圍限縮至書店及出版、國片限定、藝文展演及文化體驗、博物館、文資保存與社區營造、國內流行音樂、文創工藝等7大類。

今年起文化成年禮金常態化，文化部表示，所有適用類別更朝向文化體驗「純化」，包含表演場館、博物館、複合式書店、文創園區等場域，皆不包含餐飲、一般事務性文具、3C、禮品、生活雜貨。

至於文化體驗課程則不得單獨購買香水、手工皂、蠟燭、花藝品等；不包含網路交易、線上課程等。文化部表示，目的就是希望讓所有的青年朋友使用文化幣不僅只是進行單一消費行為，而是真正讓藝文成為生活日常。

針對店家違規濫用文化幣或是使用者轉售、兌現文化幣等情形，文化部祭出5大措施，包含藉由後台交易資料大數據分析監測異常交易，若違反使用規定立即停權並停撥款項；1組手機號碼綁定1組電子郵件信箱，重新登入手機則須輸入驗證碼，增加移轉帳號難度；以及店家或個人違規重大即移送法辦。

經統計，目前已有26家疑有違規情形店家，已先行停權並停撥款項；540件email持有多組帳號疑有收購情形，已先行鎖定。文化部表示，仍將持續精進防弊措施、善用科技執法。（編輯：陳政偉）1130126

（文化部提供）