閉館整修5年 史博館2/21正式開館迎客

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（中央社記者王寶兒台北26日電）國立歷史博物館自2018年7月閉館整修至今，文化部長史哲日前視察史博館整體工程，今天由史博館館長王長華宣布，史博館將在2月21日正式開館、開放民眾參觀。

史博館今天舉行媒體茶敘，王長華表示，史博館在1955年設立，創立年代風雨飄搖，陪伴民眾近70年，開館後將以常設展回應史博館過去與社會、文化等面向發展的歷程互動，並讓民眾從史博館看到社會，與未來同行。

史博館整修後，共5樓空間用途減去行政辦公室、典藏庫房等，展場空間將增加261.77坪。史博館藏品有5.8萬餘件，目前分別藏於故宮南院、國美館、新店庫房及中研院，史博館典藏庫房新建工程去年9月通過都計審議，王長華預估，期望庫房可在2027年完工，讓文物最慢至2028年可回到新家。

回顧史博館整修工程，則可回溯至2015年大南海計畫核定，歷經啟動歷史建築修復再利用審議程序、文物搬遷等，自2017年閉館至今歷經代理館長陳登欽、陳濟民及館長廖新田、梁永斐，王長華說，自己是迎接開館的「最後一棒」，閉館期間史博館團隊也做了許多事情。

例如自2018年閉館以來，史博館與全國各展所單位合作展出40檔展覽，另推出8檔線上虛擬展覽，瀏覽次數近30萬，藉由新增文創行銷組，落實公益文創，在整飭文物過程中，重建台灣藝術史脈絡。

王長華強調，史博館閉館後沒有休息，仍在團隊努力下持續展現成果，農曆年節期間仍會進行籌備文宣工作，並在2月21日上午開放給公眾參觀。

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史博館首檔開館特展將規劃「筆墨豐碑—史博館藏之書畫重寶」特展，展出書畫名家于右任、溥心畬、張大千、黃君璧、傅狷夫、林玉山的精選作品，其中經史博館修復後首次展出的「黃牛」，為林玉山早期絹本膠彩，另有「雕築史蹟—探索史博建築之美」特展讓民眾看見史博館館舍的「前世今生」，以及常設展「在這裡，與大家相遇」書寫史博館文物脈絡。

史哲透過新聞稿表示，期許在正式開館前的關鍵時刻，史博館應務實籌劃各項準備工作，尤其在展示上，應該充分展示史博陪伴台灣70年的重要過程及記憶，以及重新開館後的史博將如何成為國人一生一定要至少來一次的博物館，完整呈現兼容歷史記憶及新時代博物館面貌的史博館。（編輯：龍柏安）1130126