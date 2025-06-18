加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

阿里「全球速賣通」未防範非法商品 歐盟認定違法

2025/6/18 17:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾18日專電）歐盟執委會對中國阿里巴巴集團旗下「全球速賣通」涉嫌違反「數位服務法」調查案，初步結果認定，阿里未盡到防止非法商品在其電商平台宣傳銷售的義務；另針對其欠缺透明度等案情，歐盟則接受阿里所提改善承諾。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天對已進行一年多的阿里全球速賣通（AliExpress）調查案發出前述兩項決定。

針對非法商品的部分，執委會初步認定阿里違反歐盟「數位服務法」（DSA）要求非常大型線上平台（VLOP）須「評估並減輕與傳播非法產品相關的風險」，包括對於一再釋出非法商品的賣家未能適當執行處罰，且其平台內容審查系統具有疏失，導致效能降低，使惡意賣家得以操弄。

執委會表示，阿里將可對前述初步調查認定提出申訴，一旦最終調查結果確認違法，歐盟將對阿里祭出罰款。根據「數位服務法」，罰款最高可達該企業全球年度營收的6%。

歐盟在去年3月對阿里全球速賣通發動的調查項目，除了前述防範非法產品的義務，還有內部投訴處理機制、廣告和推薦系統的透明度、商家的可追溯性，以及讓外部研究人員取得資料等「數位服務法」規定範圍。

針對其他調查案情，執委會今天宣布與阿里達成和解，也就是接受阿里所提出的多項承諾，包括加強內部投訴處理機制、監控和檢測非法產品的系統、標示非法商品、強化廣告和推薦系統的透明度等等。

阿里並承諾定期向獨立的監督信託人提交報告，並由該信託人每年向歐盟執委會報告阿里落實各項承諾的情況。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

執委會強調，這些承諾具有法律約束性，一旦違反承諾就會被視為抵觸「數位服務法」而面臨罰款。

歐盟「數位服務法」自2023年8月施行以來，中國大型零售電商阿里巴巴集團、短影音平台TikTok、平價服飾SHEIN等都陸續成為立案調查對象。TikTok所涉廣告透明度不足等案情在5月也被執委會初步認定違法。（編輯：陳慧萍）1140618

#TikTok
#阿里
#阿里巴巴
#歐盟執委會
#歐洲聯盟執行委員會
#歐盟
阿里
反內捲 中國電商據報將取消「僅退款」以埃和平協議46週年 專家重批中東和平希望渺茫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：