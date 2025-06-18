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海神宮溺水案曝遊客亂象 地主擬成立協會管理

2025/6/18 17:59（6/18 18:28 更新）
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屏東縣三地門鄉海神宮日前發生戲水3死案，也意外曝光遊客亂丟垃圾問題。當地地主盼能成立協會，若正式由地主經營便能作垃圾分類管理，公所會定期前往清理。中央社記者黃郁菁攝 114年6月18日
屏東縣三地門鄉海神宮日前發生戲水3死案，也意外曝光遊客亂丟垃圾問題。當地地主盼能成立協會，若正式由地主經營便能作垃圾分類管理，公所會定期前往清理。中央社記者黃郁菁攝 114年6月18日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東三地門鄉海神宮日前發生3死戲水意外，私有地管理引發關注，也意外曝光遊客亂丟垃圾亂象；三地門鄉公所昨晚邀集地主研議，擬於今年底成立協會，有效管理海神宮。

三地門鄉公所觀光文化所長華秀琴今天接受媒體聯訪表示，昨晚會議主要研議垃圾處置問題，及如何管理遊客，以防止溺水意外。23名地主中有一半出席，皆有共識要以成立協會解決問題。

華秀琴指出，海神宮長期面臨遊客隨地棄置垃圾，量大且未分類，甚至有遊客隨地便溺，讓地主不堪其擾。協會成立後，海神宮正式由地主經營，便能作垃圾分類管理，公所會定期前往清理；公廁可不必廢除，協會也可向縣府申請停車場許可證。

至於防止戲水意外，華秀琴說，多數地主希望暫時封路，禁止遊客進入。公所會行文取得縣府同意，如縣府也同意，就按地主意願，直到協會成立後再重新開放。目前公所正協助地主前置作業，最快年底可成立，明年開始運作。

鄭姓地主表示，支持成立協會，以合法管理公廁、停車場，並對遊客人數進行管制。不過在協會成立前，並不一定要封路，否則恐造成居民進出不便。

鄭姓地主指出，遊客亂丟垃圾問題相當嚴重，沿路可見大包小包垃圾，甚至還有整組烤肉用具。除了呼籲遊客提高公德心外，也建議由地主先訂定公約，在協會成立前，共同處理垃圾等管理問題。

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茂林國家風景區管理處過去曾邀集屏東縣政府、三地門鄉公所、地主等相關單位協調，盼將海神宮納入管理，因地主意見不同而告吹；茂管處合約到期後，公廁及停車場也停用。縣府雖在多處設置危險水域、嚴禁戲水標誌，仍難以防範遊客闖入戲水。

據屏東縣消防局統計，5年間海神宮發生4起意外，包含11日3名溺水男子在內，共造成6人死亡及1人受傷。（編輯：陳清芳）1140618

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#消防局
#風景區管理處
屏東縣政府雖在三地門鄉海神宮周邊多處設置危險水域、嚴禁戲水告示，仍難以防範遊客闖入戲水。中央社記者黃郁菁攝 114年6月18日
屏東縣政府雖在三地門鄉海神宮周邊多處設置危險水域、嚴禁戲水告示，仍難以防範遊客闖入戲水。中央社記者黃郁菁攝 114年6月18日
屏東縣三地門鄉公所17日邀集海神宮地主研議，擬於2025年底成立協會以作有效管理，其中多數地主希望暫時封路，禁止遊客進入，不過也有地主表示，在協會成立前不一定要封路，否則恐造成居民進出不便。中央社記者黃郁菁攝 114年6月18日
屏東縣三地門鄉公所17日邀集海神宮地主研議，擬於2025年底成立協會以作有效管理，其中多數地主希望暫時封路，禁止遊客進入，不過也有地主表示，在協會成立前不一定要封路，否則恐造成居民進出不便。中央社記者黃郁菁攝 114年6月18日
茂林國家風景區管理處過去曾有意將海神宮納入管理，最終因地主意見不同告吹，在茂管處合約到期後，園區公廁及停車場也停用，部分區域拉起封鎖線封閉。中央社記者黃郁菁攝 114年6月18日
茂林國家風景區管理處過去曾有意將海神宮納入管理，最終因地主意見不同告吹，在茂管處合約到期後，園區公廁及停車場也停用，部分區域拉起封鎖線封閉。中央社記者黃郁菁攝 114年6月18日
屏東三地門鄉海神宮日前發生3死戲水意外，私有地管理引發關注，也意外曝光遊客亂丟垃圾亂象，不僅沿路可見大包小包垃圾，甚至還有整組烤肉用具，讓居民不堪其擾。中央社記者黃郁菁攝 114年6月18日
屏東三地門鄉海神宮日前發生3死戲水意外，私有地管理引發關注，也意外曝光遊客亂丟垃圾亂象，不僅沿路可見大包小包垃圾，甚至還有整組烤肉用具，讓居民不堪其擾。中央社記者黃郁菁攝 114年6月18日
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