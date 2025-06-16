屏東枋寮漁港7學生溺水6獲救 失蹤高中生尋獲無生命徵象

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）7名國高中生昨天到屏東枋寮漁港戲水遭海流帶離岸際，6人獲救、1名黃姓高中生失蹤，警消今天清晨5時許再度出動搜救，7時20分發現黃姓高中生，但已無生命徵象。

全案發生在昨天下午3時許，7名國、高中生相約到枋寮漁港戲水，未料卻遭海流帶離岸際溺水，消防局、海巡獲報馳援，還有2名軍人目睹學生載浮載沉加入救援行列，陸續有6人被救起，但同行的18歲黃姓高中生失蹤，警消及海巡昨天持續搜救至晚上8時許未果，今天清晨5時許再度出動。

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屏東縣消防局發布訊息指出，昨天枋寮漁港燈塔疑似溺水案，今天清晨5時27分出動枋寮、佳冬等分隊，總計逾20名警義消、搜救艇及無人機前往搜救，7時20分發現疑似溺水者，帶回岸邊後，由家屬確認為失蹤者，已無生命徵象。

黃姓高中生的家屬在岸上焦急等待，看到高中生的遺體不斷哭泣。屏東消防局表示，後續由員警、海巡及家屬進行處理。（編輯：黃名璽）1140616