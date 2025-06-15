枋寮漁港7學生溺水2軍人救起5人 1人游上岸1人失蹤

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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）枋寮漁港今天下午發生溺水案，7名國、高中生戲水，遭海流帶離岸際；2名目睹意外軍人，英勇下水，救起5名學生，另1名學生自行上岸，1名高中生則仍失蹤、搜救中。

7名國、高中生友人今天下午到枋寮沿岸戲水，下午3時許於枋寮漁港燈塔附近發生溺水意外；當時有2名軍人目睹學生載浮載沉，立即跳下水救人。

27歲陳姓軍人告訴中央社記者，事發時他剛好在港邊顧快艇，看到海上有1排人溺水，其中有2人在大喊「救命」；由於他服役單位有相關訓練，即便浪很大，直覺就是帶著救生圈，與松姓同事2人跳下水救人。

陳姓軍人說，一旁玩SUP民眾見狀也加入，一同拉起共5名溺水學生，其中2名救起時臉色已發青、昏迷，海巡此時剛好趕到，趕緊在艇上施以CPR，幸好急救後恢復意識。

陳姓軍人說，他出身春日鄉七佳部落，在兒時曾有1個好友，也是在枋寮沿岸沙灘玩水時被浪捲走；今天浪潮來勢洶洶，即便他有專業訓練也不敢貿然下水，希望被救起的學生能記取教訓。

失聯中的18歲黃姓高中生家屬，仍在焦急等待，他無奈表示，根本不知道孩子今天來玩水，今天風浪那麼大，若知道絕對不讓他來。

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海巡署第八巡防區指揮部表示，CP-1055艇於下午3時51分，分別救起5名遇難學生，下午3時55分另1人自行爬上消波塊，隨即由海巡人員協助接駁上岸；目前尚有1名學生失聯，海巡署持續進行周遭海域及岸際搜索行動，並於下午5時10分派遣空偵機自小港機場起飛增援，相關搜救行動由第八巡防區指揮調度中。

屏東縣政府消防局指出，下午3時59分春日救護車載送1男（16歲、清醒、腹脹）、佳冬救護車載送1男（16歲、清醒），均送往枋寮醫院救治。（編輯：陳仁華）1140615