戲水男童落海、熱心釣客助救失蹤 太麻里海邊搜救2人

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）昨傍晚太麻里海邊6歲男童落海，陳姓釣客奮不顧身衝入海救人，2人遭浪吞噬失蹤，陳男義行讓親友敬佩，今早紛紛趕到海邊盼奇蹟出現；海巡、消防和空勤上午持續陸海空搜救。

昨天傍晚6歲林姓男童和長輩到太麻里海邊戲水，不慎在溪流出海口遭溪水沖入海裡；在一旁釣魚的55歲陳姓釣客，聽到喊「快救人」聲，立即放下釣竿衝入海裡救人，雖然已抱到男童往回游，但不幸遭浪吞噬，與男童失蹤。

今天清晨雙方家屬、友人都趕到海邊盼望找到親人，海巡和消防人員，也集結岸邊，分組往南北岸際展開搜索，並出動空拍機進行大面積空搜，海巡船艇在海面搜尋，空勤直升機則從空中偵蒐。

陳姓釣客的同學說，希望能有奇蹟出現，陳姓釣客活潑熱情，平常就喜歡助人，這次英勇救人卻遭浪吞噬，大家都很焦急，希望能有好消息。

陳姓釣客的大哥也趕到現場，接受媒體聯訪表示，昨天他也在場釣魚，弟弟聽到有人呼喊救人，立即丟下釣竿衝入海裡救人，往前游了一段距離後抱著男童，接著往回游，沒想到被浪往回拉遭吞噬，昨天的浪雖然不大，但海流很亂，距岸邊50公尺的水流是往南，但100公尺後就往北流，因此無法判斷2人是被海流帶往南或北。

他表示，弟弟之前在西螺果菜市場工作，3年前年前回到故鄉，平日務農，個性很熱情，愛助人，希望能有奇蹟出現。

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海巡署東部分署第13岸巡隊表示，昨傍晚接獲通報太麻里出海口有戲水民眾，疑似遭海浪捲離岸際，立即通報第15海巡隊、第3機動巡邏站及香蘭安檢所人員前往現場實施救援，並架設照明設備、各式夜間偵蒐裝備及救生器材，動員量能計巡邏車4輛、巡防艇1艇、無人機1架及搜索人員17員，持續於現場展開搜索，空中勤務總隊勤務第3大隊第3隊從空中偵搜。

第13岸巡隊表示，今天上午會同台東縣消防局和義消、空勤持續搜救。並呼籲民眾，若於岸際及港區活動時，應注意自身安全；如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線。（編輯：方沛清）1140529