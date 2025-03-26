七星岩海域4失蹤潛客 用靠攏及戴浮標獲成功救援

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）墾丁外海七星岩海域今早有4名潛客，未依約定時間出現在海面，海巡派艇搜救約2小時後成功救援。海巡人員表示，發現時4人靠攏，並戴螢光色浮標，是增加獲救機率作法。

恆春海巡隊告訴中央社記者，4名潛客皆為潛水教練，具備相關知識。海巡人員發現時4人緊靠在一起，配戴螢光色浮標，是增加目視機會正確作法；不過七星岩海域本就暗流多，還是不建議在此潛水。

恆春海巡隊表示，上午10時38分第六岸巡隊後壁湖安檢所接獲後壁湖籍「茉莉灣」號朱姓船員報案，該船於七星岩海域有5名潛水客（4男1女）疑似失蹤，請求海巡派艇前往搜救，海巡署第八巡防區指揮部獲報後立即派遣恆春海巡隊2艘巡防艇PP-3535艇及PP-3599艇前往援處。

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恆春海巡隊指出，上午10時50分經聯繫「茉」船船員表示，1名男性潛水客已自行上船，另上午11時35分PP-3535巡防艇抵達通報海域，往七星岩東邊方向搜救，當時海流非常強勁，並於中午12時5分於七星岩東北方4.7浬發現4名潛水客（3男1女），距潛水點4.7浬。

恆春海巡隊提及，4名潛客意識均清楚、可正常對話，其中1名遭水母蜇傷尚無大礙。（編輯：李淑華）1140326