太麻里釣客搶救落海男童 2人遭浪吞噬失蹤

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東太麻里海邊今天傍晚男童在出海口被沖入大海，釣客見狀放下釣竿跳入海中救人，釣客一度拉到男童奮力游向岸邊，不料被一個大浪吞噬，2人失蹤。天色昏暗，海面搜救暫停。

傍晚6時許，台東縣消防局接獲通報南太麻里橋下傳出溺水意外，男童在溪流出海口遊玩時被沖入海，一旁釣客聽到男童家屬呼救聲，立即丟下釣竿就奔入海中救人，2人都遭浪吞噬失蹤。

台東縣消防局出動橡皮艇在出事地點尋找，海巡署也動用巡邏艇往外海搜尋，空勤直升機從上空擴大搜尋海面。

落海的林姓男童約5、6歲，和長輩到海邊玩；奮不顧身搶救男童的是55歲陳姓釣客。

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陳姓釣客的胞弟也在旁釣魚，目睹過程。他說，當時聽到呼喚「快救人！小孩掉水中」，就見男童被溪水沖入海裡，哥哥隨即將釣竿丟下、奔入海中救人，哥哥已抓住小孩手、拚命往岸上游，就快到岸上了，卻被離岸第2道浪將2人吞噬。

由於晚間昏暗，且開始飄雨，海面搜救暫告一段落，家屬和部分搜救人員仍持續待在岸邊，希望奇蹟出現。（編輯：李淑華）1140528