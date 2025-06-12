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海神宮3死確定溺水窒息 5年6死公所邀地主研議管理

2025/6/12 15:14（6/12 15:31 更新）
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高雄3名男子相約11日到屏東縣三地門鄉海神宮戲水，卻不慎發生溺水意外，警消獲報抵達現場將人陸續救起，均無生命跡象，送醫後仍宣告不治。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月11日
高雄3名男子相約11日到屏東縣三地門鄉海神宮戲水，卻不慎發生溺水意外，警消獲報抵達現場將人陸續救起，均無生命跡象，送醫後仍宣告不治。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月11日
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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東三地門鄉海神宮昨天發生3死戲水意外，屏檢今天進行相驗，3名死者確定為溺水窒息；統計海神宮5年來釀6死意外，管理引發關注，將由鄉公所邀地主進行研議。

44歲黃姓男子、44歲郭姓男子及38歲林姓男子，3好友昨天相約到屏東縣三地門鄉海神宮戲水，未料發生溺水意外，屏東消防局昨天下午3時許獲報馳援，找到3名男子時，都已沒有生命跡象，送醫後均宣告死亡。

屏東地檢署表示，檢察官於今天中午12時許相驗完畢，3名死者死因都確定是溺水窒息，無發現可疑外傷，已發相驗證明書給家屬，家屬對於死因部分沒有意見。

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屏東消防局統計5年間，海神宮發生4起意外，造成6人死亡及1人受傷，管理上也引發關注。屏東縣政府交通旅遊處指出，海神宮都是私人原住民保留地，茂林國家風景區管理處曾邀集縣府、三地門鄉公所、地主等相關單位協調，盼納入管理，因地主意見不同而告吹，縣府也設置危險水域等警示標誌，嚴禁戲水。

三地門鄉公所觀光文化所長華秀琴今天告訴中央社記者，今天晚間7時將邀集20多名海神宮地主進行會議，除討論垃圾問題，也會針對管理進行研議。（編輯：陳仁華）1140612

屏東縣三地門鄉海神宮戲水5年來釀6死意外，因均屬私有土地，管理困難，但縣府均設有危險水域警示告示牌。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月12日
屏東縣三地門鄉海神宮戲水5年來釀6死意外，因均屬私有土地，管理困難，但縣府均設有危險水域警示告示牌。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月12日
屏東縣三地門鄉海神宮瀑布3死意外，屏東地檢署檢察官12日相驗，3人死因確定是溺水窒息，無發現可疑外傷，已發相驗證明書給家屬。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月12日
屏東縣三地門鄉海神宮瀑布3死意外，屏東地檢署檢察官12日相驗，3人死因確定是溺水窒息，無發現可疑外傷，已發相驗證明書給家屬。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月12日
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