高雄3男相約三地門海神宮戲水 溺水搶救均不治

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）高雄3名男子相約今天到屏東三地門鄉海神宮戲水，卻不慎發生溺水意外，警消獲報救起3名男子，均無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

屏東消防局長李彬正接受媒體聯訪表示，今天下午3時23分，民眾報案於三地門鄉海神宮停車場往上步行約30分鐘處有民眾戲水溺水，派遣三地門、高樹、里港、特搜及第一大隊，並啟動雙軌派遣高級救護隊，共計11車17人前往，抵達現場陸續救起3名男子，均沒有生命跡象，送醫搶救。

警方調查，44歲黃姓男子、44歲郭姓男子及38歲林姓男子，3人相約從高雄到三地門鄉海神宮戲水，消防局救上岸後，送醫搶救不治宣告死亡，3人經家屬確認身分。

三地門鄉公所觀光文化所長華秀琴表示，海神宮屬於私人土地，管理相當困難，也並未對外開放，採勸導方式，在溪床、入口處設立請勿戲水告示牌，有時遇遊客致電公所詢問海神宮玩水可行性，公所會均會回應「不行，那是私人土地」。

華秀琴說，每逢梅雨季節至暑假汛期期間水量大，山上午後容易下起大雨，溪水隨之暴漲，雖然看似清澈溪水，暗藏危險性。

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屏東消防局統計民國109至114年今天，海神宮溺水共發生4件，造成1人受傷、6人死亡。

海神宮位於屏東縣三地門鄉，有深壑、峭壁及水潭等峽谷地形，民眾除前往戲水外，也是進行攀瀑、跳水、深潭泳渡等溯溪體驗熱門地點，而海神宮雖以「宮」為名，但非廟宇，而是因古老排灣傳說而得名。（編輯：陳仁華）1140611