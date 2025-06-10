女綠島溺水不治 台東近3個月10人海域身亡失蹤

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）高雄一名吳姓女子今天下午在綠島柴口海域潛水時溺水，被救上岸後送醫不治。台東從3月至今已發生8起海域活動或釣魚溺水事件，造成10人死亡或失蹤，1人受傷。

台東縣消防局綠島消防分隊今天下午接獲通報，在綠島柴口潛水海域有潛水遊客創傷。獲報後，立即派員前往進行救護。

消防分隊表示，當救護車趕到現場時，在通往海面的棧道上發現一名穿著重裝的潛水客躺在棧道上，當時患者意識模糊，立即送往綠島鄉衛生所搶救，但仍被宣告不治。

綠島鄉衛生所人員指出，傷者死亡原因初步研判是溺水，但還要檢方進一步相驗。

台東從今年3月起至今發生8起海域溺水事件，導致10人死亡或失蹤、1人受傷，分別是3月11日在富岡港1男子潛水捕龍蝦失蹤；3月22日蘭嶼雙獅岩2釣客落海死亡。

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