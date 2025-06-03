台東都歷海灘溺水高中生尋獲 家屬及學校師生悲慟

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（中央社記者李先鳳台東縣3日電）昨天在台東都歷海灘戲水遭浪捲走的高中生，家人今天在沙灘張掛出他的衣服，期待能有奇蹟發生；海巡署岸巡人員上午在北岸岸際尋獲遺體，家屬及學校師生悲慟不已。

陳姓高中學生昨天和家人到成功鎮都歷沙灘，也就是知名的「天空之鏡」海灘戲水時遭浪捲走失蹤，海巡、警消、空勤直升機海陸空出動搜尋，熱心居民划sup、漁船都來幫忙搜尋。

海巡署東部分署第一三岸巡隊主任鍾易昌表示，上午持續針對案發地點南、北側搜索，在上午10時58分在北邊礁岩發現溺水民眾，經家屬確認為溺水高中生。

鍾易昌說，從昨天下午4時許持續搜救，空勤出動3架次、海巡艇4艘、警消及民間搜救團體約100人次。

據了解，這名學生家庭經濟狀況清寒，平時經常請假打工補貼家用。昨天請假原本要打工，但因天氣酷熱，和家人一同前往沙灘戲水解暑。

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校方表示，這名學生在校期間表現優異，擔任風紀股長及學藝股長，樂於助人，深受師長與同儕喜愛。雖然曾因家庭困難與導師商討是否暫時休學以投入工作，但因其學業表現良好，校方極力勸說其完成高中課程，期盼他有更好的發展機會。

針對這起意外，學校已啟動關懷機制，並對全校學生進行心理輔導，同時加強防溺宣導與海域安全教育，提醒學生面對天然水域時應提高警覺，確保自身安全。（編輯：林恕暉）1140603